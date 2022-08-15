О нас

Jazz Douce Musique D'ambiance

Jazz Douce Musique D'ambiance

,

Jazz for Sleeping

,

Chilled Jazz Masters

Альбом  ·  2022

Gliding to the Rhythm

#Джаз
Jazz Douce Musique D'ambiance

Артист

Jazz Douce Musique D'ambiance

Релиз Gliding to the Rhythm

#

Название

Альбом

1

Трек Ice Cold

Ice Cold

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

3:00

2

Трек Yesterday

Yesterday

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

1:27

3

Трек Previews

Previews

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:19

4

Трек Beauty Queen

Beauty Queen

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

1:56

5

Трек Take a Breath

Take a Breath

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:11

6

Трек I'm Telling You

I'm Telling You

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

1:15

7

Трек Read the Room

Read the Room

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:05

8

Трек Ego Bruise

Ego Bruise

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:11

9

Трек Ride with Me

Ride with Me

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:11

10

Трек On the Courts

On the Courts

Jazz for Sleeping

Gliding to the Rhythm

2:59

11

Трек Mellow Yellow

Mellow Yellow

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

1:11

12

Трек Missing You

Missing You

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

1:16

13

Трек Hello Jazz

Hello Jazz

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

1:57

14

Трек Sparkling Jazz

Sparkling Jazz

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

3:01

15

Трек Feel Good Jazz

Feel Good Jazz

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

3:01

16

Трек Tune in Jazz

Tune in Jazz

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

1:57

17

Трек Knowing You

Knowing You

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

3:16

18

Трек Side by Side

Side by Side

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

2:45

19

Трек Experience Jazz

Experience Jazz

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

2:18

20

Трек Popular Opinion

Popular Opinion

Chilled Jazz Masters

Gliding to the Rhythm

3:14

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
