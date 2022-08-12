О нас

Natures Orchestra

Natures Orchestra

Альбом  ·  2022

Nature Is the Maestro

#Эмбиент
Natures Orchestra

Артист

Natures Orchestra

Релиз Nature Is the Maestro

#

Название

Альбом

1

Трек Tides Are in Our Veins

Tides Are in Our Veins

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:29

2

Трек Impartial

Impartial

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:17

3

Трек There Was an Ocean

There Was an Ocean

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:35

4

Трек Life Is Your Child

Life Is Your Child

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:35

5

Трек Older and Harder

Older and Harder

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:07

6

Трек First Green Is Gold

First Green Is Gold

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:04

7

Трек Leaf Subsides to Leaf

Leaf Subsides to Leaf

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:32

8

Трек Soak up the Sun

Soak up the Sun

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:39

9

Трек Glitter in the Sky

Glitter in the Sky

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:17

10

Трек Stars Are Like the Trees

Stars Are Like the Trees

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:53

11

Трек Fall Equinox

Fall Equinox

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:46

12

Трек Dawn Goes Down to Day

Dawn Goes Down to Day

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:01

13

Трек Live in Each Season

Live in Each Season

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

1:47

14

Трек Influence of the Earth

Influence of the Earth

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

3:10

15

Трек Hardest Hue to Hold

Hardest Hue to Hold

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:18

16

Трек Taste the Fruit

Taste the Fruit

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

1:40

17

Трек We Still Mirror the Stars

We Still Mirror the Stars

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:25

18

Трек Eden Sank to Grief

Eden Sank to Grief

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

1:16

19

Трек Breathe the Air

Breathe the Air

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

1:23

20

Трек Early Leafs a Flower

Early Leafs a Flower

Natures Orchestra

Nature Is the Maestro

2:39

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
