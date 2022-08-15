О нас

SlowFi Beats

SlowFi Beats

,

Chill Hip-Hop Beats

,

LoFi Jazz

Альбом  ·  2022

Drunk Looking in Your Eyes

#Электроника
SlowFi Beats

Артист

SlowFi Beats

Релиз Drunk Looking in Your Eyes

#

Название

Альбом

1

Трек Changing Chords

Changing Chords

SlowFi Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:04

2

Трек The Dark Hours

The Dark Hours

SlowFi Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:04

3

Трек Baby Steps

Baby Steps

SlowFi Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:04

4

Трек Gruv Masters

Gruv Masters

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

1:36

5

Трек Full of Hopes

Full of Hopes

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

1:49

6

Трек Some Jazzy Rhodes

Some Jazzy Rhodes

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

1:52

7

Трек Smoke Time

Smoke Time

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:08

8

Трек Nails Tutorial

Nails Tutorial

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:33

9

Трек Painting Tutorial

Painting Tutorial

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:46

10

Трек Decorating Time

Decorating Time

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:48

11

Трек Skincare Routine

Skincare Routine

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:08

12

Трек House Viewing

House Viewing

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:48

13

Трек Keto Friendly

Keto Friendly

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:18

14

Трек Brownstone

Brownstone

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:33

15

Трек Weird Dreams

Weird Dreams

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:33

16

Трек Every Step

Every Step

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:20

17

Трек Hipster Cafe

Hipster Cafe

Chill Hip-Hop Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:06

18

Трек Sentimental Dreaming of Marriage

Sentimental Dreaming of Marriage

SlowFi Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:37

19

Трек Lofi Gamer

Lofi Gamer

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

1:58

20

Трек Jazz Boots

Jazz Boots

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:08

21

Трек Jazzhop Beat

Jazzhop Beat

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:06

22

Трек High Rise

High Rise

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:06

23

Трек I Need This

I Need This

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:13

24

Трек Pixels

Pixels

LoFi Jazz

Drunk Looking in Your Eyes

2:12

25

Трек This Hits Different

This Hits Different

SlowFi Beats

Drunk Looking in Your Eyes

2:14

Информация о правообладателе: Lofi Chill Vibes
