©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

The Chillout Lounge

The Chillout Lounge

,

Binaural Systems

,

Lucid Dreaming Music

Альбом  ·  2022

Beauty of Earth

#Эмбиент
The Chillout Lounge

Артист

The Chillout Lounge

Релиз Beauty of Earth

#

Название

Альбом

1

Трек Polar Boxes

Polar Boxes

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:20

2

Трек Salt Flux

Salt Flux

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:40

3

Трек Somewhere North

Somewhere North

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:06

4

Трек Deep Capillary

Deep Capillary

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:11

5

Трек Rooth

Rooth

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:00

6

Трек Half of Earth

Half of Earth

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:26

7

Трек Flow Northward

Flow Northward

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:15

8

Трек Meridional

Meridional

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:00

9

Трек Stommel

Stommel

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

3:03

10

Трек Kara Sea

Kara Sea

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:43

11

Трек Solar Radiation

Solar Radiation

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:15

12

Трек Upwelling

Upwelling

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:11

13

Трек Arctic Region

Arctic Region

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:03

14

Трек Baffin Bay

Baffin Bay

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:23

15

Трек Sea Ice

Sea Ice

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:23

16

Трек Melting

Melting

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:26

17

Трек Bering Sea

Bering Sea

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:20

18

Трек Gulf of St. Lawrence

Gulf of St. Lawrence

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:56

19

Трек Water Flux

Water Flux

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

3:12

20

Трек Asymmetric

Asymmetric

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

3:18

21

Трек Rotation

Rotation

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:00

22

Трек North Pacific

North Pacific

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

3:06

23

Трек Younger Dryas

Younger Dryas

The Chillout Lounge

Beauty of Earth

1:13

24

Трек Polar Vortex

Polar Vortex

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:35

25

Трек Latitude

Latitude

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

4:07

26

Трек Isthmus of Panama

Isthmus of Panama

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:13

27

Трек Deep Layer

Deep Layer

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

1:26

28

Трек Thermocline

Thermocline

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

2:17

29

Трек Anticyclone

Anticyclone

Lucid Dreaming Music

Beauty of Earth

3:00

30

Трек Glacial Water

Glacial Water

Binaural Systems

Beauty of Earth

2:17

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
