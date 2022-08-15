О нас

Water Soundscapes

Water Soundscapes

,

Ocean Sounds FX

,

Sea Of Waves

Альбом  ·  2022

Sailing Away

#Эмбиент
Water Soundscapes

Артист

Water Soundscapes

Релиз Sailing Away

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Ocean, Pt. 29

Deep Ocean, Pt. 29

Ocean Sounds FX

Sailing Away

3:16

2

Трек Engross Ocean

Engross Ocean

Ocean Sounds FX

Sailing Away

2:47

3

Трек Prime Ocean, Pt. 19

Prime Ocean, Pt. 19

Water Soundscapes

Sailing Away

3:02

4

Трек Prime Ocean, Pt. 20

Prime Ocean, Pt. 20

Water Soundscapes

Sailing Away

4:49

5

Трек Prime Ocean, Pt. 21

Prime Ocean, Pt. 21

Water Soundscapes

Sailing Away

4:39

6

Трек Prime Ocean, Pt. 22

Prime Ocean, Pt. 22

Water Soundscapes

Sailing Away

2:09

7

Трек Prime Ocean, Pt. 23

Prime Ocean, Pt. 23

Water Soundscapes

Sailing Away

7:58

8

Трек Prime Ocean, Pt. 24

Prime Ocean, Pt. 24

Water Soundscapes

Sailing Away

3:06

9

Трек Prime Ocean, Pt. 25

Prime Ocean, Pt. 25

Water Soundscapes

Sailing Away

2:55

10

Трек Prime Ocean, Pt. 26

Prime Ocean, Pt. 26

Water Soundscapes

Sailing Away

4:39

11

Трек Prime Ocean, Pt. 27

Prime Ocean, Pt. 27

Water Soundscapes

Sailing Away

3:00

12

Трек Prime Ocean, Pt. 28

Prime Ocean, Pt. 28

Water Soundscapes

Sailing Away

2:44

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
