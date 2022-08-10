О нас

Sons De La Nature

Sons De La Nature

Альбом  ·  2022

The Mountains Are Calling

#Эмбиент
Sons De La Nature

Артист

Sons De La Nature

Релиз The Mountains Are Calling

#

Название

Альбом

1

Трек Scenery Is Pleasant

Scenery Is Pleasant

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:50

2

Трек Abundance

Abundance

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:11

3

Трек Beyond

Beyond

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:46

4

Трек Sanctuary

Sanctuary

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

1:54

5

Трек On the Top

On the Top

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

1:51

6

Трек Dove-White

Dove-White

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

1:23

7

Трек Nirvana Quiet

Nirvana Quiet

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

3:10

8

Трек From Sweet Blue-Slate to Silver-White

From Sweet Blue-Slate to Silver-White

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:36

9

Трек Mountains Rose

Mountains Rose

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

1:50

10

Трек Rocky Declarations of Hope

Rocky Declarations of Hope

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

1:37

11

Трек Mountains Are Dressed

Mountains Are Dressed

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:04

12

Трек Evergreens

Evergreens

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:25

13

Трек Crowns of Silver

Crowns of Silver

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:11

14

Трек The Bluest of Lake Waters

The Bluest of Lake Waters

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:46

15

Трек Earth Had a Pulse

Earth Had a Pulse

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:01

16

Трек Rocks at Dawn

Rocks at Dawn

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:46

17

Трек Grass and Ferns

Grass and Ferns

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:22

18

Трек Blue Above and Below

Blue Above and Below

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:57

19

Трек Lightening as the Sun Rose

Lightening as the Sun Rose

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:08

20

Трек It Would Be a Good Day

It Would Be a Good Day

Sons De La Nature

The Mountains Are Calling

2:43

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
