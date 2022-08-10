О нас

The Water Sleepers

The Water Sleepers

,

River Sounds

,

Rivers and Streams

Альбом  ·  2022

River Is Life

#Эмбиент
The Water Sleepers

Артист

The Water Sleepers

Релиз River Is Life

#

Название

Альбом

1

Трек What Does the River Say to You?

What Does the River Say to You?

River Sounds

River Is Life

2:15

2

Трек Flowing Through the Heart

Flowing Through the Heart

River Sounds

River Is Life

2:22

3

Трек Dive

Dive

River Sounds

River Is Life

2:32

4

Трек Affinity for the River

Affinity for the River

River Sounds

River Is Life

1:40

5

Трек Personal Connection

Personal Connection

River Sounds

River Is Life

1:37

6

Трек Shore Lunches

Shore Lunches

River Sounds

River Is Life

1:58

7

Трек Waves Lapping Against the Boat

Waves Lapping Against the Boat

River Sounds

River Is Life

1:47

8

Трек Easy to Love

Easy to Love

River Sounds

River Is Life

1:40

9

Трек Elevate

Elevate

River Sounds

River Is Life

1:09

10

Трек Prairie Seeds

Prairie Seeds

River Sounds

River Is Life

1:51

11

Трек All Abilities

All Abilities

River Sounds

River Is Life

1:47

12

Трек Native Plants

Native Plants

River Sounds

River Is Life

1:30

13

Трек Poignant

Poignant

River Sounds

River Is Life

1:44

14

Трек Collection of Diary Entries

Collection of Diary Entries

River Sounds

River Is Life

1:08

15

Трек River Guardian

River Guardian

River Sounds

River Is Life

2:57

16

Трек Pleasant Persistence

Pleasant Persistence

River Sounds

River Is Life

2:22

17

Трек Idea Through the Door

Idea Through the Door

River Sounds

River Is Life

5:43

18

Трек Backbone

Backbone

River Sounds

River Is Life

5:29

19

Трек Freshwater

Freshwater

The Water Sleepers

River Is Life

1:33

20

Трек Fertility of the River Valleys

Fertility of the River Valleys

River Sounds

River Is Life

3:24

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
