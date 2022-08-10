О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Musica Relajante

Musica Relajante

Альбом  ·  2022

Fantasía Hacia el Sueño

#Эмбиент
Musica Relajante

Артист

Musica Relajante

Релиз Fantasía Hacia el Sueño

#

Название

Альбом

1

Трек Preparando el Alma

Preparando el Alma

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:40

2

Трек Mente en Blanco

Mente en Blanco

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:18

3

Трек Ascenso al Universo

Ascenso al Universo

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:38

4

Трек Lluvia de Estrellas

Lluvia de Estrellas

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:24

5

Трек Descanso Místico

Descanso Místico

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:37

6

Трек Bosque Encantado

Bosque Encantado

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

0:59

7

Трек Marea Profunda

Marea Profunda

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:28

8

Трек Aurora Boreal

Aurora Boreal

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:08

9

Трек La Guardia Nocturna

La Guardia Nocturna

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:19

10

Трек Enana Blanca

Enana Blanca

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:47

11

Трек Viajando por la Vía Láctea

Viajando por la Vía Láctea

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:11

12

Трек Gamma en el Alma

Gamma en el Alma

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:27

13

Трек Odisea del Héroe

Odisea del Héroe

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:12

14

Трек Triunfo del Corazón

Triunfo del Corazón

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:22

15

Трек Hojuelas de Magia

Hojuelas de Magia

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:03

16

Трек Colores Infinitos

Colores Infinitos

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:44

17

Трек Brújula Fugaz

Brújula Fugaz

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:36

18

Трек Renacer en Vida

Renacer en Vida

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:56

19

Трек Étereo

Étereo

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:52

20

Трек Sempiterno

Sempiterno

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:57

21

Трек Ataraxia

Ataraxia

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:25

22

Трек Iriscidencia

Iriscidencia

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

0:59

23

Трек Alma Ancestral

Alma Ancestral

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:26

24

Трек Resiliencia

Resiliencia

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:30

25

Трек Deseo del Corazón

Deseo del Corazón

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:58

26

Трек Castillo Eterno

Castillo Eterno

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:17

27

Трек Primera Estrella de la Noche

Primera Estrella de la Noche

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:20

28

Трек Pequeñas Hadas en el Espacio

Pequeñas Hadas en el Espacio

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

2:19

29

Трек Extracorpórea

Extracorpórea

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

3:49

30

Трек Final Feliz

Final Feliz

Musica Relajante

Fantasía Hacia el Sueño

1:09

Информация о правообладателе: Ambiente 1 Registros
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

