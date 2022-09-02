О нас

Emad Sayyah

Emad Sayyah

Альбом  ·  2022

The Art of Pop Bellydancing

Emad Sayyah

Артист

Emad Sayyah

Релиз The Art of Pop Bellydancing

#

Название

Альбом

1

Трек Habibi Ya Habibi (Instrumental Version)

Habibi Ya Habibi (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:29

2

Трек Sexy Sexy Lady (Oriental Version)

Sexy Sexy Lady (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:26

3

Трек Sahara Tunes (Percussion Version)

Sahara Tunes (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:22

4

Трек Dance of the Sahara Queen (Instrumental Version)

Dance of the Sahara Queen (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:07

5

Трек Watch Your Eyes (Oriental Version)

Watch Your Eyes (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:56

6

Трек Dance and Be Happy (Percussion Version)

Dance and Be Happy (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:05

7

Трек Awesome Desert Music (Instrumental Version)

Awesome Desert Music (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:12

8

Трек Your Sweet Loving (Oriental Version)

Your Sweet Loving (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:55

9

Трек Moments of Pleasure (Percussion Version)

Moments of Pleasure (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:32

10

Трек No Dance, No Joy (Instrumental Version)

No Dance, No Joy (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:24

11

Трек I'll Drive All Night (Oriental Version)

I'll Drive All Night (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

3:49

12

Трек Tablas Modern Talking (Percussion Version)

Tablas Modern Talking (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:08

13

Трек Shaky Shaky (Instrumental Version)

Shaky Shaky (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

1:40

14

Трек Turn Me on Baby (Oriental Version)

Turn Me on Baby (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:35

15

Трек Darbuka Tunes (Percussion Version)

Darbuka Tunes (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:59

16

Трек Bellydancing in China (Instrumental Version)

Bellydancing in China (Instrumental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:56

17

Трек Baby Shake Your Body (Oriental Version)

Baby Shake Your Body (Oriental Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:57

18

Трек Palm Trees Beat (Percussion Version)

Palm Trees Beat (Percussion Version)

Emad Sayyah

The Art of Pop Bellydancing

2:21

Информация о правообладателе: Doremi Records
Emad Sayyah
Артист

Emad Sayyah

