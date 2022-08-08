О нас

Relaxing Guitar Group

Relaxing Guitar Group

,

The Sleepy Guitar

,

Acoustic Guitar Music

Альбом  ·  2022

Those Were the Days

#Эмбиент
Relaxing Guitar Group

Артист

Артист

Релиз Those Were the Days

Релиз Those Were the Days

#

Название

Альбом

1

Трек She Said Yes

She Said Yes

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:55

2

Трек Sentimental Acoustic

Sentimental Acoustic

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:37

3

Трек Family First

Family First

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

2:36

4

Трек Romantic Comedy Guitar

Romantic Comedy Guitar

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

2:19

5

Трек We're Home Sweet Home

We're Home Sweet Home

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:53

6

Трек Happy Mothers Day

Happy Mothers Day

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:33

7

Трек Sad Guitar

Sad Guitar

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:47

8

Трек Emotional Acoustic Guitar

Emotional Acoustic Guitar

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:47

9

Трек Valentines Day Guitar

Valentines Day Guitar

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:38

10

Трек Flowers in Bloom

Flowers in Bloom

Acoustic Guitar Music

Those Were the Days

1:42

11

Трек Distant Guitar

Distant Guitar

Relaxing Guitar Group

Those Were the Days

1:50

Информация о правообладателе: Guitar 1 Records
