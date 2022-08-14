О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

piano soul

piano soul

,

Soft Piano

,

Massagem

Альбом  ·  2022

Piano for Thinking

#Эмбиент
piano soul

Артист

piano soul

Релиз Piano for Thinking

#

Название

Альбом

1

Трек Happy Mothers Day

Happy Mothers Day

Soft Piano

Piano for Thinking

1:55

2

Трек Score Piano

Score Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:55

3

Трек Causative Piano

Causative Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:43

4

Трек Best-Selling Piano

Best-Selling Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:20

5

Трек Wholesome Piano

Wholesome Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:55

6

Трек Unruffled Piano

Unruffled Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:56

7

Трек Endow Piano

Endow Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:13

8

Трек Savant Piano

Savant Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

1:57

9

Трек Specific Piano

Specific Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:19

10

Трек Non-Violent Piano

Non-Violent Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:01

11

Трек High-Class Piano

High-Class Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:49

12

Трек Ungrudging Piano

Ungrudging Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:13

13

Трек Noble Piano

Noble Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:26

14

Трек Cerebral Piano

Cerebral Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:25

15

Трек Braw Piano

Braw Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:31

16

Трек Rosarium Piano

Rosarium Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:55

17

Трек Mothering Sunday

Mothering Sunday

Soft Piano

Piano for Thinking

2:55

18

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

Soft Piano

Piano for Thinking

2:45

19

Трек Happy Thanksgiving

Happy Thanksgiving

Soft Piano

Piano for Thinking

3:01

20

Трек Relaxing in the Bath

Relaxing in the Bath

Soft Piano

Piano for Thinking

2:24

21

Трек Relaxing Day Off

Relaxing Day Off

Soft Piano

Piano for Thinking

3:12

22

Трек It's a Bank Holiday

It's a Bank Holiday

Soft Piano

Piano for Thinking

1:49

23

Трек Reclaimable Piano

Reclaimable Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:59

24

Трек Upheld Piano

Upheld Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:07

25

Трек Safely Piano

Safely Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:13

26

Трек Gentle Piano

Gentle Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:55

27

Трек Fatherly Piano

Fatherly Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

1:28

28

Трек Worldly-Wise Piano

Worldly-Wise Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:34

29

Трек Truly Piano

Truly Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:49

30

Трек Literary Piano

Literary Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:13

31

Трек Well-Balanced Piano

Well-Balanced Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

2:44

32

Трек Beckoning Piano

Beckoning Piano

Soft Piano

Piano for Thinking

3:07

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

