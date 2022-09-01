О нас

Sebastian Niedlich

Sebastian Niedlich

Сингл  ·  2022

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

#Разное
Sebastian Niedlich

Артист

Sebastian Niedlich

Релиз Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

0:11

2

Трек Neue Mitbewohner

Neue Mitbewohner

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

13:34

3

Трек Zu viele neue Mitbewohner

Zu viele neue Mitbewohner

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

6:10

4

Трек Der erste Tierarztbesuch

Der erste Tierarztbesuch

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

10:57

5

Трек Quarantäne

Quarantäne

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:15

6

Трек Katzenverstecke

Katzenverstecke

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

8:30

7

Трек Wie schmeckt'n dis?

Wie schmeckt'n dis?

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:31

8

Трек Rollige Katze im Urlaub

Rollige Katze im Urlaub

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

19:00

9

Трек Ich kann so nicht arbeiten

Ich kann so nicht arbeiten

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

8:27

10

Трек Die Post ist da

Die Post ist da

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

6:38

11

Трек Die Kastration der Freiheit

Die Kastration der Freiheit

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

10:42

12

Трек Die Abenteuer von Superflausch und Captain Pellwurst

Die Abenteuer von Superflausch und Captain Pellwurst

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:23

13

Трек Schuttratten

Schuttratten

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

7:18

14

Трек Die böse Hand

Die böse Hand

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

10:30

15

Трек Die wunderbare Welt des Wassers

Die wunderbare Welt des Wassers

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

5:19

16

Трек Der Wintergarten unseres Missvergnügens

Der Wintergarten unseres Missvergnügens

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

5:45

17

Трек Wetten, dass ...

Wetten, dass ...

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

7:56

18

Трек Tag der offenen Wohnung

Tag der offenen Wohnung

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

10:47

19

Трек Pute und Tomate ist ekelhaft

Pute und Tomate ist ekelhaft

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

6:55

20

Трек Ein Besuch im Garten

Ein Besuch im Garten

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

7:22

21

Трек Die technische Expertise der gemeinen Hauskatze

Die technische Expertise der gemeinen Hauskatze

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

16:14

22

Трек Der Gipfel des Himalaya

Der Gipfel des Himalaya

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

15:40

23

Трек Geschwärzte Katzenpfoten

Geschwärzte Katzenpfoten

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

6:23

24

Трек Fremde Katzen im Fernseher

Fremde Katzen im Fernseher

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:20

25

Трек Wenn es was zu essen gäbe

Wenn es was zu essen gäbe

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

4:31

26

Трек Ich kann nicht, wenn die Katze guckt

Ich kann nicht, wenn die Katze guckt

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

7:34

27

Трек Großer Karton

Großer Karton

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:25

28

Трек Auf dem Schreibtisch

Auf dem Schreibtisch

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

3:30

29

Трек Marienkäfer, Fliegen und andere feindliche Subjekte

Marienkäfer, Fliegen und andere feindliche Subjekte

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

9:00

30

Трек Von der Kunst zu verschwinden

Von der Kunst zu verschwinden

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

18:31

31

Трек Selbstversorgung

Selbstversorgung

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

14:55

32

Трек Kletterwand

Kletterwand

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

15:54

33

Трек Am Ende der Geschichten

Am Ende der Geschichten

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

7:15

34

Трек Beweisfotos und Nachwort

Beweisfotos und Nachwort

Sebastian Niedlich

Für Leckerlis könnten wir ster'm (Kurze Geschichten über das Zusammenleben mit zwei Katzen)

5:10

Информация о правообладателе: Sebastian Niedlichs Stimmbänder
