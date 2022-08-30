О нас

Nathalie Schmid

Nathalie Schmid

Сингл  ·  2022

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

#Разное
Nathalie Schmid

Артист

Nathalie Schmid

Релиз Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

0:13

2

Трек Prolog

Prolog

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

8:57

3

Трек Genesis-Block (Teil 1)

Genesis-Block (Teil 1)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

34:26

4

Трек Genesis-Block (Teil 2)

Genesis-Block (Teil 2)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

48:03

5

Трек Das Wesen vom Krypto-Valley (Teil 1)

Das Wesen vom Krypto-Valley (Teil 1)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

29:59

6

Трек Das Wesen vom Krypto-Valley (Teil 2)

Das Wesen vom Krypto-Valley (Teil 2)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

31:28

7

Трек Die Pommes der Freiheit (Teil 1)

Die Pommes der Freiheit (Teil 1)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

48:55

8

Трек Die Pommes der Freiheit (Teil 2)

Die Pommes der Freiheit (Teil 2)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

33:53

9

Трек Die erste Anonymous-Nachricht (Teil 1)

Die erste Anonymous-Nachricht (Teil 1)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

29:45

10

Трек Die erste Anonymous-Nachricht (Teil 2)

Die erste Anonymous-Nachricht (Teil 2)

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

46:06

11

Трек Abgehängt

Abgehängt

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

19:19

12

Трек Die Enttarnung

Die Enttarnung

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

16:37

13

Трек Alfred

Alfred

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

32:30

14

Трек Verflechtung

Verflechtung

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

41:26

15

Трек Die Nacht von Amsterdam

Die Nacht von Amsterdam

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

41:06

16

Трек Sibirische Hitze

Sibirische Hitze

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

30:38

17

Трек Seuche, Pflege und Verrat

Seuche, Pflege und Verrat

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

11:40

18

Трек Elefanten und Hunde

Elefanten und Hunde

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

12:25

19

Трек Heimkehr

Heimkehr

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

34:28

20

Трек Petrow-Momente

Petrow-Momente

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

43:03

21

Трек Die zweite Anonymous-Nachricht

Die zweite Anonymous-Nachricht

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

3:35

22

Трек Epilog

Epilog

Nathalie Schmid

Satoshi - Die Bitcoin-Erfinderin (Hörbuch Thriller)

14:19

Информация о правообладателе: Edition Klickwerkstatt
