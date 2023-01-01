О нас

Информация о правообладателе: AMA AUDIOLIBROS
Волна по релизу

Релиз Como un Hombre Piensa
Como un Hombre Piensa2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Finis Gloriae Mundi
Finis Gloriae Mundi2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Ciencia Hindú Yogui de la Respiración (Manual de Filosofía Oriental de la Respiración y el Desarrollo Físico, Mental, Psíquico y Espiritual)
Ciencia Hindú Yogui de la Respiración (Manual de Filosofía Oriental de la Respiración y el Desarrollo Físico, Mental, Psíquico y Espiritual)2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз El Libro de Oro (Los Discursos del «Yo Soy»)
El Libro de Oro (Los Discursos del «Yo Soy»)2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Enûma Elish (El Poema Babilónico de la Creación)
Enûma Elish (El Poema Babilónico de la Creación)2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз La Gitanilla (De Novelas Ejemplares)
La Gitanilla (De Novelas Ejemplares)2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Carta al Padre
Carta al Padre2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Fantasmas (Una Exhortación Contra Dios)
Fantasmas (Una Exhortación Contra Dios)2024 · Сингл · Artur Mas
Релиз Los Chakras
Los Chakras2023 · Сингл · Artur Mas
Релиз El Amor de Magdalena
El Amor de Magdalena2023 · Сингл · Artur Mas
Релиз Tu Poder Invisible (Cómo Lograr Tus Deseos)
Tu Poder Invisible (Cómo Lograr Tus Deseos)2023 · Сингл · Artur Mas
Релиз La Metamorfosis
La Metamorfosis2023 · Сингл · Artur Mas
Релиз La Vida Después de la Muerte
La Vida Después de la Muerte2023 · Сингл · Artur Mas
Релиз La Luna Nueva
La Luna Nueva2023 · Сингл · Artur Mas

Artur Mas
Артист

Artur Mas

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож