Sonidos De Agua

Sonidos De Agua

,

Nature Of Sweden

,

Nature Sounds Nature Music

Альбом  ·  2022

Blanket of Tranquility

#Эмбиент
Sonidos De Agua

Артист

Sonidos De Agua

Релиз Blanket of Tranquility

#

Название

Альбом

1

Трек Radiant Rivers

Radiant Rivers

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:51

2

Трек Love Too

Love Too

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:08

3

Трек Outdoors

Outdoors

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

2:11

4

Трек Taken to the Outside

Taken to the Outside

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

2:03

5

Трек Wind on Wind

Wind on Wind

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:45

6

Трек Breakthrough

Breakthrough

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:28

7

Трек Outdoor Layers

Outdoor Layers

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:39

8

Трек Koshi Chimes

Koshi Chimes

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:34

9

Трек Magical Chimes

Magical Chimes

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:24

10

Трек Moreover

Moreover

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:19

11

Трек Sensual Wind Chimes

Sensual Wind Chimes

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:15

12

Трек Cuckoo Birds

Cuckoo Birds

Nature Sounds Nature Music

Blanket of Tranquility

1:26

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
