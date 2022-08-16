О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daudia

Daudia

Сингл  ·  2022

La dolce vita (Acoustic Version)

#Поп
Daudia

Артист

Daudia

Релиз La dolce vita (Acoustic Version)

#

Название

Альбом

1

Трек La dolce vita (Acoustic Version)

La dolce vita (Acoustic Version)

Daudia

La dolce vita (Acoustic Version)

2:32

Информация о правообладателе: iMD-Daudia&Partners
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз WHAT IF (we're one)
WHAT IF (we're one)2024 · Сингл · Daudia
Релиз TÚ Y YO
TÚ Y YO2023 · Сингл · Daudia
Релиз 69° of Sensuality
69° of Sensuality2023 · Сингл · Daudia
Релиз La dolce vita (Acoustic Version)
La dolce vita (Acoustic Version)2022 · Сингл · Daudia
Релиз In The Dark
In The Dark2022 · Альбом · Roberto Pagliaccia
Релиз I Need To Know
I Need To Know2022 · Сингл · Daudia
Релиз The One Who Said Goodbye
The One Who Said Goodbye2022 · Альбом · Daudia
Релиз Coming Back
Coming Back2022 · Сингл · Lorenzo Ginex
Релиз Without You
Without You2021 · Сингл · GIXBLEX
Релиз The Groove
The Groove2021 · Альбом · Daniele Sorrenti
Релиз Keep Coming Back
Keep Coming Back2021 · Сингл · Daudia
Релиз Jerusalema (Acoustic Version)
Jerusalema (Acoustic Version)2020 · Сингл · Daudia
Релиз Ciao amore mio
Ciao amore mio2020 · Сингл · Daudia
Релиз Via d'uscita
Via d'uscita2020 · Сингл · Daudia

Похожие артисты

Daudia
Артист

Daudia

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож