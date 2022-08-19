О нас

Claudio Colombo

Claudio Colombo

Сингл  ·  2022

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

#Классическая
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

#

Название

Альбом

1

Трек Sonatine, M. 40: I. Modéré

Sonatine, M. 40: I. Modéré

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

4:23

2

Трек Sonatine, M. 40: II. Mouvement de menuet

Sonatine, M. 40: II. Mouvement de menuet

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:45

3

Трек Sonatine, M. 40: III. Animé

Sonatine, M. 40: III. Animé

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

4:02

4

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: I. Prélude

Le tombeau de Couperin, M. 68: I. Prélude

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

2:46

5

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: II. Fugue

Le tombeau de Couperin, M. 68: II. Fugue

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:00

6

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: III. Forlane

Le tombeau de Couperin, M. 68: III. Forlane

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

6:28

7

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: IV. Rigaudon

Le tombeau de Couperin, M. 68: IV. Rigaudon

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:21

8

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: V. Menuet

Le tombeau de Couperin, M. 68: V. Menuet

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

5:01

9

Трек Le tombeau de Couperin, M. 68: VI. Toccata

Le tombeau de Couperin, M. 68: VI. Toccata

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:37

10

Трек Pavane pour une infante défunte, M. 19

Pavane pour une infante défunte, M. 19

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

6:46

11

Трек Ma mère l'oye, M. 77: I. Pavane de la Belle au bois dormant

Ma mère l'oye, M. 77: I. Pavane de la Belle au bois dormant

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

1:38

12

Трек Ma mère l'oye, M. 77: II. Petit Poucet

Ma mère l'oye, M. 77: II. Petit Poucet

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:37

13

Трек Ma mère l'oye, M. 77: III. Laideronnette, Impératrice des pagodes

Ma mère l'oye, M. 77: III. Laideronnette, Impératrice des pagodes

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:18

14

Трек Ma mère l'oye, M. 77: IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête

Ma mère l'oye, M. 77: IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:32

15

Трек Ma mère l'oye, M. 77: V. Le jardin féerique

Ma mère l'oye, M. 77: V. Le jardin féerique

Claudio Colombo

Ravel: Sonatine, Le tombeau de Couperin, Pavane, Ma mère l'oye

3:16

Информация о правообладателе: iMD-Claudio Colombo
