The Project S.

The Project S.

Альбом  ·  2022

The Great White Womanizer

Контент 18+

#Альтернативный рок
The Project S.

Артист

The Project S.

Релиз The Great White Womanizer

#

Название

Альбом

1

Трек The Liar, Coward and the Thief

The Liar, Coward and the Thief

The Project S.

The Great White Womanizer

3:32

2

Трек I Want

I Want

The Project S.

The Great White Womanizer

4:53

3

Трек Awaken

Awaken

The Project S.

The Great White Womanizer

5:33

4

Трек Dark

Dark

The Project S.

The Great White Womanizer

5:34

5

Трек Limit

Limit

The Project S.

The Great White Womanizer

8:07

6

Трек Hate Myself

Hate Myself

The Project S.

The Great White Womanizer

11:03

7

Трек Kick the Controversy

Kick the Controversy

The Project S.

The Great White Womanizer

6:09

8

Трек Stalker

Stalker

The Project S.

The Great White Womanizer

5:16

9

Трек Nightwalker

Nightwalker

The Project S.

The Great White Womanizer

6:35

10

Трек Potern

Potern

The Project S.

The Great White Womanizer

4:36

11

Трек Prism Pt. 5

Prism Pt. 5

The Project S.

The Great White Womanizer

7:11

12

Трек Slaughter the Antichrist

Slaughter the Antichrist

The Project S.

The Great White Womanizer

4:13

13

Трек Tribe

Tribe

The Project S.

The Great White Womanizer

6:20

14

Трек You Want It Weird

You Want It Weird

The Project S.

The Great White Womanizer

2:33

15

Трек Till the End of the World

Till the End of the World

The Project S.

The Great White Womanizer

8:30

16

Трек Junk, Pt. 1

Junk, Pt. 1

The Project S.

The Great White Womanizer

9:13

17

Трек A Bottle of Wine

A Bottle of Wine

The Project S.

The Great White Womanizer

8:20

18

Трек Doll

Doll

The Project S.

The Great White Womanizer

6:08

19

Трек Ho

Ho

The Project S.

The Great White Womanizer

3:56

20

Трек Angels Fall

Angels Fall

The Project S.

The Great White Womanizer

8:22

21

Трек Corruption

Corruption

The Project S.

The Great White Womanizer

6:53

22

Трек The Evil That Men Do

The Evil That Men Do

The Project S.

The Great White Womanizer

7:37

23

Трек Junk, Pt. 2

Junk, Pt. 2

The Project S.

The Great White Womanizer

8:46

24

Трек Whore

Whore

The Project S.

The Great White Womanizer

6:08

25

Трек Junk Whore

Junk Whore

The Project S.

The Great White Womanizer

5:19

26

Трек Dramamine

Dramamine

The Project S.

The Great White Womanizer

6:55

27

Трек N.B.P

N.B.P

The Project S.

The Great White Womanizer

4:17

28

Трек Happy Campers

Happy Campers

The Project S.

The Great White Womanizer

5:15

29

Трек Prism, Pt. 6

Prism, Pt. 6

The Project S.

The Great White Womanizer

2:54

30

Трек Prism, Pt. 7

Prism, Pt. 7

The Project S.

The Great White Womanizer

8:29

31

Трек Prism, Pt. 8

Prism, Pt. 8

The Project S.

The Great White Womanizer

7:16

32

Трек Explosion of Sound

Explosion of Sound

The Project S.

The Great White Womanizer

8:37

33

Трек Moan

Moan

The Project S.

The Great White Womanizer

15:37

34

Трек Sorry

Sorry

The Project S.

The Great White Womanizer

9:51

35

Трек Playing Field

Playing Field

The Project S.

The Great White Womanizer

6:44

36

Трек Girl

Girl

The Project S.

The Great White Womanizer

5:22

37

Трек Twit

Twit

The Project S.

The Great White Womanizer

4:29

38

Трек Hell

Hell

The Project S.

The Great White Womanizer

10:01

39

Трек Tear

Tear

The Project S.

The Great White Womanizer

5:45

40

Трек Sunsets and Sunrises

Sunsets and Sunrises

The Project S.

The Great White Womanizer

18:28

41

Трек Final Rage

Final Rage

The Project S.

The Great White Womanizer

19:01

42

Трек What I Was

What I Was

The Project S.

The Great White Womanizer

20:32

Информация о правообладателе: iMD-Project S.
Релиз The Great White Womanizer
The Great White Womanizer2022 · Альбом · The Project S.
Релиз Apocalypse
Apocalypse2022 · Альбом · The Project S.
Релиз Quest
Quest2022 · Альбом · The Project S.
Релиз The Green Album
The Green Album2022 · Альбом · The Project S.
Релиз Caligulas
Caligulas2022 · Альбом · The Project S.
Релиз Live Evil (And Weird)
Live Evil (And Weird)2021 · Альбом · The Project S.
Релиз Morningside
Morningside2021 · Альбом · The Project S.
Релиз Beautiful Death
Beautiful Death2021 · Сингл · The Project S.
Релиз Loch'nar Ohm
Loch'nar Ohm2021 · Альбом · The Project S.
Релиз Not Suitable for Children
Not Suitable for Children2021 · Альбом · The Project S.

The Project S.
Артист

The Project S.

NecroWizard
Артист

NecroWizard

BITMAR TIRSI
Артист

BITMAR TIRSI

Family
Артист

Family

Catharsis
Артист

Catharsis

DEMAXUS
Артист

DEMAXUS

Freddy Krueger
Артист

Freddy Krueger

The Risk
Артист

The Risk

The Flying Eyes
Артист

The Flying Eyes

Swirlies
Артист

Swirlies

Dish-Is-Nein
Артист

Dish-Is-Nein

Sâver
Артист

Sâver

Vesna Vulovic
Артист

Vesna Vulovic