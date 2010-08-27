О нас

Филипп Вейс

Филипп Вейс

Альбом  ·  2010

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

Филипп Вейс

Артист

Филипп Вейс

Релиз Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

#

Название

Альбом

1

Трек Парадоксы

Парадоксы

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

2:48

2

Трек Маленький остров

Маленький остров

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

2:46

3

Трек Ветер странствий

Ветер странствий

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

2:57

4

Трек На пути

На пути

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:53

5

Трек Как же так случилось?

Как же так случилось?

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:23

6

Трек Ты не со мной

Ты не со мной

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:21

7

Трек Симфония мечтаний

Симфония мечтаний

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:39

8

Трек Я не знаю

Я не знаю

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:24

9

Трек Уже не мальчик

Уже не мальчик

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:47

10

Трек Начало

Начало

Филипп Вейс

Неисправимый романтик - Песни Сергея Павлова

3:45

Информация о правообладателе: Филипп Вейс
