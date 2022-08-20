О нас

Roberto Fabbro

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

Альбом  ·  2022

The Rob and 4

#Альтернативный рок
Roberto Fabbro

Артист

Roberto Fabbro

Релиз The Rob and 4

#

Название

Альбом

1

Трек Art Rock Epic

Art Rock Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:22

2

Трек Tulsa Streets Power

Tulsa Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:07

3

Трек Hard Room Epic

Hard Room Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

1:02

4

Трек Carson City Streets Power

Carson City Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:07

5

Трек Down Time Epic

Down Time Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:42

6

Трек Birmingham Streets Power

Birmingham Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:13

7

Трек How They Want Epic

How They Want Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

1:01

8

Трек Bismarck Streets Power

Bismarck Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:09

9

Трек High Tech Epic

High Tech Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

3:09

10

Трек Atlanta Streets Power

Atlanta Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:16

11

Трек Electronic Power Epic

Electronic Power Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:32

12

Трек Columbia Streets Power

Columbia Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:10

13

Трек Slave Sound Epic

Slave Sound Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

1:39

14

Трек Fargo Streets Power

Fargo Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:07

15

Трек House Made Epic

House Made Epic

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

4:44

16

Трек Lincoln Streets Power

Lincoln Streets Power

Roberto Fabbro

,

Gabriele Saro

The Rob and 4

2:07

Информация о правообладателе: iMD-Gabriele Saro
The Roband, Vol. 6
The Roband, Vol. 62023 · Альбом · Gabriele Saro
I Love the New Year's Day
I Love the New Year's Day2023 · Сингл · Roberto Fabbro
The Roband, Vol. 5
The Roband, Vol. 52022 · Альбом · Roberto Fabbro
The Rob and 4
The Rob and 42022 · Альбом · Roberto Fabbro
Calling in the Night
Calling in the Night2021 · Альбом · Gabriele Saro
Superstars
Superstars2020 · Сингл · Roberto Fabbro
The Roband
The Roband2020 · Альбом · Roberto Fabbro
The Rob and 3
The Rob and 32017 · Альбом · Roberto Fabbro
The Roband, Vol. 2
The Roband, Vol. 22015 · Альбом · Gabriele Saro
The Roband 1
The Roband 12015 · Альбом · Gabriele Saro

Planet Songs, Vol. 11
Planet Songs, Vol. 112015 · Альбом · Various Artists
One Planet Many Sounds, Vol. 12
One Planet Many Sounds, Vol. 122014 · Альбом · Various Artists
Elements of Life: A World Music Collection, Vol. 10
Elements of Life: A World Music Collection, Vol. 102014 · Альбом · Various Artists
International Musical Collective: World Spectrum, Vol. 11
International Musical Collective: World Spectrum, Vol. 112015 · Альбом · Various Artists
The Earth Musician: A World Music Compilation, Vol. 1
The Earth Musician: A World Music Compilation, Vol. 12015 · Альбом · Various Artists
Elements of Life: A World Music Collection, Vol. 5
Elements of Life: A World Music Collection, Vol. 52014 · Альбом · Various Artists
World Beat Planet Mix, Vol. 14
World Beat Planet Mix, Vol. 142015 · Альбом · Various Artists
World Fusion Salon, Vol. 5
World Fusion Salon, Vol. 52015 · Альбом · Various Artists
World Fusion Salon, Vol. 10
World Fusion Salon, Vol. 102015 · Альбом · Various Artists
Кровавый навет ганса зиверса
Кровавый навет ганса зиверса2007 · Альбом · Кооперативништяк
World Music Sessions: Peace Offering, Vol. 11
World Music Sessions: Peace Offering, Vol. 112015 · Альбом · Various Artists
Mother Earth's Musical Collection, Vol. 10
Mother Earth's Musical Collection, Vol. 102015 · Альбом · Various Artists
One Planet Many Sounds, Vol. 11
One Planet Many Sounds, Vol. 112014 · Альбом · Various Artists

Roberto Fabbro
Артист

Roberto Fabbro

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож