Marcelo de Jesus

Сингл  ·  2022

Confiarei

#Поп-рок
Релиз Confiarei

Трек Confiarei

Confiarei

Marcelo de Jesus

Confiarei

5:46

Информация о правообладателе: Abba Music
Другие альбомы исполнителя

Релиз Nome Sobre Todo Nome
Nome Sobre Todo Nome2025 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз O Bom Pastor
O Bom Pastor2024 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Frutificar
Frutificar2024 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Em Ti Viver
Em Ti Viver2024 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Minha Essência
Minha Essência2024 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Confiarei
Confiarei2023 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Minha Essência (Ao Vivo)
Minha Essência (Ao Vivo)2022 · Сингл · Marcelo de Jesus
Релиз Confiarei
Confiarei2022 · Сингл · Marcelo de Jesus

