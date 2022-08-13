Альбом · 2022
Karaoke Picks Vol. 122
#
Название
Альбом
1
2:52
2
2:52
3
2:27
4
2:27
5
The King and I (Originally Performed by Eminem, Ceelo Green) [Karaoke Version]
3:13
6
The King and I (Originally Performed by Eminem, Ceelo Green) [Instrumental Version]
3:13
7
More Than Life (Originally Performed by Machine Gun Kelly, Glaive) [Karaoke Version]
3:15
8
More Than Life (Originally Performed by Machine Gun Kelly, Glaive) [Instrumental Version]
3:15
9
Left and Right (Originally Performed by Charlie Puth, Junk Kook) [Karaoke Version]
2:33
10
Left and Right (Originally Performed by Charlie Puth, Junk Kook) [Instrumental Version]
2:33
11
2:07
12
2:07
13
I Don't Like Myself (Originally Performed by Imagine Dragons) [Karaoke Version]
3:04
14
I Don't Like Myself (Originally Performed by Imagine Dragons) [Instrumental Version]
3:04
15
21 Reasons (Originally Performed by Nathan Dawe, Ella Henderson) [Karaoke Version]
2:37
16
2:37
17
3:08
18
3:21
19
3:21
20
3:21
21
Lost Without You (Originally Performed by Kygo, Dean Lewis) Instrumental Version
3:21
22
3:07
23
3:07
24
Stay with Me (Originally Performed by Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell) [Karaoke Version]
3:50
25
Stay with Me (Originally Performed by Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell) [Instrumental Version]
3:50
26
3:33
27
3:33
28
2:12
29
2:12
30
Bad for Me (Originally Performed by Meghan Trainor, Teddy Swims) [Karaoke Version]
3:35
31
Bad for Me (Originally Performed by Meghan Trainor, Teddy Swims) [Instrumental Version]
3:35
32
3:54
33
3:54
34
2:34
35
2:34
36
2:41
