О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Vanguardian

Vanguardian

Сингл  ·  2022

The Collider

#Метал
Vanguardian

Артист

Vanguardian

Релиз The Collider

#

Название

Альбом

1

Трек The Collider

The Collider

Vanguardian

The Collider

4:45

Информация о правообладателе: Inverse Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз II: The Heretic
II: The Heretic2023 · Сингл · Vanguardian
Релиз Pantheon
Pantheon2022 · Сингл · Vanguardian
Релиз The Collider
The Collider2022 · Сингл · Vanguardian
Релиз Back to the Stone Age
Back to the Stone Age2022 · Сингл · Vanguardian
Релиз I: The Witchhammer
I: The Witchhammer2021 · Альбом · Vanguardian
Релиз The Witchhammer
The Witchhammer2021 · Сингл · Vanguardian
Релиз Seven Henchmen
Seven Henchmen2021 · Сингл · Vanguardian
Релиз The Divide (Single Edit)
The Divide (Single Edit)2020 · Сингл · Vanguardian

Похожие артисты

Vanguardian
Артист

Vanguardian

Metalocalypse: Dethklok
Артист

Metalocalypse: Dethklok

Carcass
Артист

Carcass

At the Gates
Артист

At the Gates

Illdisposed
Артист

Illdisposed

Incite
Артист

Incite

Tanator
Артист

Tanator

Inhuman Condition
Артист

Inhuman Condition

Baruk Khazâd
Артист

Baruk Khazâd

Terminal Function
Артист

Terminal Function

ФРОНТ
Артист

ФРОНТ

Skinhate
Артист

Skinhate

Smoke And Mirrors
Артист

Smoke And Mirrors