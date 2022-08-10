О нас

Claudio Colombo

Claudio Colombo

Сингл  ·  2022

Janáček: Piano Music, Vol. 1

#Классическая
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Janáček: Piano Music, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек On the Overgrown Path, Book I: I. Our Evenings

On the Overgrown Path, Book I: I. Our Evenings

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:54

2

Трек On the Overgrown Path, Book I: II. A Blown-Away Leaf

On the Overgrown Path, Book I: II. A Blown-Away Leaf

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:46

3

Трек On the Overgrown Path, Book I: III. Come With Us!

On the Overgrown Path, Book I: III. Come With Us!

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:13

4

Трек On the Overgrown Path, Book I: IV. The Madonna of Frydek

On the Overgrown Path, Book I: IV. The Madonna of Frydek

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:31

5

Трек On the Overgrown Path, Book I: V. They Chattered Like Swallows

On the Overgrown Path, Book I: V. They Chattered Like Swallows

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:49

6

Трек On the Overgrown Path, Book I: VI. Words Fail!

On the Overgrown Path, Book I: VI. Words Fail!

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:27

7

Трек On the Overgrown Path, Book I: VII. Good Night!

On the Overgrown Path, Book I: VII. Good Night!

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:13

8

Трек On the Overgrown Path, Book I: VIII. Unutterable Anguish

On the Overgrown Path, Book I: VIII. Unutterable Anguish

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:20

9

Трек On the Overgrown Path, Book I: IX. In Tears

On the Overgrown Path, Book I: IX. In Tears

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:21

10

Трек On the Overgrown Path, Book I: X. The Barn Owl Has Not Flown Away!

On the Overgrown Path, Book I: X. The Barn Owl Has Not Flown Away!

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:17

11

Трек On the Overgrown Path, Book II: XI. Andante

On the Overgrown Path, Book II: XI. Andante

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:04

12

Трек On the Overgrown Path, Book II: XII. Allegretto - Presto

On the Overgrown Path, Book II: XII. Allegretto - Presto

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:46

13

Трек On the Overgrown Path, Book II: XIII. Più Mosso

On the Overgrown Path, Book II: XIII. Più Mosso

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:17

14

Трек On the Overgrown Path, Book II: XIV. Vivo

On the Overgrown Path, Book II: XIV. Vivo

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:48

15

Трек On the Overgrown Path, Book II: XV. Allegro

On the Overgrown Path, Book II: XV. Allegro

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

4:38

16

Трек Piano Sonata 1.X.1905: I. Presentiment (Predtucha)

Piano Sonata 1.X.1905: I. Presentiment (Predtucha)

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

4:58

17

Трек Piano Sonata 1.X.1905: II. Death (Smrt)

Piano Sonata 1.X.1905: II. Death (Smrt)

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

6:04

18

Трек In the Mists: I. Andante

In the Mists: I. Andante

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:42

19

Трек In the Mists: II. Molto Adagio

In the Mists: II. Molto Adagio

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:07

20

Трек In the Mists: III. Andantino

In the Mists: III. Andantino

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:51

21

Трек In the Mists: IV. Presto

In the Mists: IV. Presto

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

3:36

22

Трек Zdenka Variations; JW 8/6: Theme. Andante

Zdenka Variations; JW 8/6: Theme. Andante

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:05

23

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. I Andante

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. I Andante

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:06

24

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. II Allegro

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. II Allegro

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

0:29

25

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. III Con Moto

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. III Con Moto

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:01

26

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. IV Con Moto

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. IV Con Moto

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:05

27

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. V Meno Mosso

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. V Meno Mosso

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

1:03

28

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. VI Adagio

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. VI Adagio

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:48

29

Трек Zdenka Variations, JW 8/6: Var. VII

Zdenka Variations, JW 8/6: Var. VII

Claudio Colombo

Janáček: Piano Music, Vol. 1

2:33

Информация о правообладателе: iMD-Claudio Colombo
