Massimo Lazzeri

Альбом  ·  2014

Ti amo perché sì (Remastered)

#Рок
Артист

Релиз Ti amo perché sì (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Il vagabondo di Marc

Il vagabondo di Marc

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

2:52

2

Трек Elisa

Elisa

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:19

3

Трек Oltreoceano

Oltreoceano

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:05

4

Трек Amore da bar

Amore da bar

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

4:07

5

Трек Foto e lettere

Foto e lettere

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:20

6

Трек Senza pudore

Senza pudore

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:42

7

Трек Dammi un segnale

Dammi un segnale

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:30

8

Трек Preferirei

Preferirei

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

4:03

9

Трек Ricordati del verde (Intro)

Ricordati del verde (Intro)

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

0:37

10

Трек Ricordati del verde

Ricordati del verde

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

2:39

11

Трек Tell Me, Mother

Tell Me, Mother

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:24

12

Трек Ti amo perché sì

Ti amo perché sì

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:47

13

Трек Una canzone piccola

Una canzone piccola

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

1:29

14

Трек Amore da bar - Kazoo version (Bonus track)

Amore da bar - Kazoo version (Bonus track)

Massimo Lazzeri

Ti amo perché sì (Remastered)

3:52

Информация о правообладателе: Quisquilie
