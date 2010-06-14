О нас

Lucid

Lucid

Альбом  ·  2010

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

Контент 18+

Lucid

Артист

Lucid

Релиз Plus on est de fous plus on rime, No. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Ils veulent que

Ils veulent que

Lucid

,

Mtk

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:23

2

Трек Enfile ton armure

Enfile ton armure

Lucid

,

Br Crew

,

T-Rexx

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

4:00

3

Трек On veille au grain

On veille au grain

Lucid

,

Hakim 4.6.0.

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:47

4

Трек Il faut résister

Il faut résister

Lucid

,

Jungle No

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:29

5

Трек L'essentiel

L'essentiel

Lucid

,

Papifredo

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:26

6

Трек Coup de vieux

Coup de vieux

Lucid

,

Luka

,

Juicetis

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

4:19

7

Трек Ça m'rend ouf

Ça m'rend ouf

Lucid

,

Turbo

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

4:11

8

Трек J'ai plus envie

J'ai plus envie

Lucid

,

Fiska

,

Issam

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:34

9

Трек Le code de la route

Le code de la route

Lucid

,

Anouary

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:27

10

Трек Les mêmes histoires

Les mêmes histoires

Lucid

,

Lmanlunick

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:57

11

Трек On vit pas de la musique

On vit pas de la musique

Lucid

,

Affidé

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

4:48

12

Трек Pas le temps

Pas le temps

Lucid

,

Roy Rionegggre

Plus on est de fous plus on rime, No. 2

3:29

Информация о правообладателе: iMD-sans label
