Информация о правообладателе: BOXD Records
REINAA2025 · Сингл · Roa
MI KILITO2025 · Сингл · Roa
REINA2025 · Сингл · Roa
BURBUJITA2025 · Сингл · Roa
PPC2025 · Сингл · Roa
FANTASÍA2025 · Сингл · Roa
ETA (RMX)2024 · Сингл · Luar La L
PETITE2024 · Сингл · Roa
Private Suite (Vol. 1)2023 · Альбом · Roa
UuU2023 · Сингл · Roa
Desaogo2022 · Сингл · Roa
Billete2022 · Сингл · Roa
PA CUANDO2022 · Сингл · Young Cister
Soltera2022 · Сингл · Shedea Dona