Die Wikinger Großes Blasorchester

Die Wikinger Großes Blasorchester

,

Hermann Schäfer

Альбом  ·  2013

Marschmusik Schellacksound

Die Wikinger Großes Blasorchester

Артист

Die Wikinger Großes Blasorchester

Релиз Marschmusik Schellacksound

#

Название

Альбом

1

Трек Pariser Einzugsmarsch

Pariser Einzugsmarsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:21

2

Трек Mein Regiment

Mein Regiment

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:42

3

Трек Regimentsgruß

Regimentsgruß

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:07

4

Трек Abschied der Gladiatoren

Abschied der Gladiatoren

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:25

5

Трек 1.Bataillionsgarde

1.Bataillionsgarde

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:02

6

Трек Fredericus Rex Grenadiermarsch

Fredericus Rex Grenadiermarsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:00

7

Трек Parademarsch der langen Kerls

Parademarsch der langen Kerls

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:46

8

Трек König Karl Marsch

König Karl Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:51

9

Трек Des gro0en Kurfürsten Reitermarsch

Des gro0en Kurfürsten Reitermarsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:26

10

Трек Durch Nacht zum Licht

Durch Nacht zum Licht

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:25

11

Трек Einzug der Gladiatoren

Einzug der Gladiatoren

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:58

12

Трек Peronne Marsch

Peronne Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:58

13

Трек Marsch der Finnländischen Reiterei

Marsch der Finnländischen Reiterei

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:09

14

Трек Favoriten Marsch

Favoriten Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:33

15

Трек Parademarsch im Schritt

Parademarsch im Schritt

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:00

16

Трек Kreuzritterfanfare

Kreuzritterfanfare

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:55

17

Трек Fehrbelliner Reitermarsch

Fehrbelliner Reitermarsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:00

18

Трек Von der Tann Marsch

Von der Tann Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

3:19

19

Трек Piave Marsch

Piave Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:56

20

Трек Castaldo Marsch

Castaldo Marsch

Hermann Schäfer

,

Die Wikinger Großes Blasorchester

Marschmusik Schellacksound

2:38

Информация о правообладателе: iMD-Bodo Maria
