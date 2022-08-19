О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Assecorto

Assecorto

Сингл  ·  2022

Volteggiare

#Поп
Assecorto

Артист

Assecorto

Релиз Volteggiare

#

Название

Альбом

1

Трек Volteggiare

Volteggiare

Assecorto

Volteggiare

2:40

Информация о правообладателе: Vero6luna Record
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gaia
Gaia2023 · Сингл · Assecorto
Релиз Sospeso
Sospeso2023 · Сингл · Assecorto
Релиз Non importa
Non importa2023 · Сингл · Assecorto
Релиз Sei parte di me
Sei parte di me2022 · Сингл · Assecorto
Релиз Volteggiare
Volteggiare2022 · Сингл · Assecorto
Релиз Svaniamo nel blu
Svaniamo nel blu2022 · Сингл · Assecorto
Релиз Sono diverso sai
Sono diverso sai2021 · Сингл · Assecorto
Релиз .... E mentre tutto cade giù
.... E mentre tutto cade giù2021 · Сингл · Assecorto
Релиз Dopo una notte
Dopo una notte2020 · Сингл · Assecorto

Похожие артисты

Assecorto
Артист

Assecorto

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож