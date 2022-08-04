О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Claudio Colombo

Claudio Colombo

Сингл  ·  2022

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

#Классическая
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

#

Название

Альбом

1

Трек Children's Corner, L. 113: I. Doctor Gradus ad Parnassum

Children's Corner, L. 113: I. Doctor Gradus ad Parnassum

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

2:16

2

Трек Children's Corner, L. 113: II. Jimbo's Lullaby

Children's Corner, L. 113: II. Jimbo's Lullaby

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

3:38

3

Трек Children's Corner, L. 113: III. Serenade for the Doll

Children's Corner, L. 113: III. Serenade for the Doll

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

2:56

4

Трек Children's Corner, L. 113: IV. The Snow Is Dancing

Children's Corner, L. 113: IV. The Snow Is Dancing

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

2:42

5

Трек Children's Corner, L. 113: V. The Little Shepherd

Children's Corner, L. 113: V. The Little Shepherd

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

2:28

6

Трек Children's Corner, L. 113: VI. Golliwog's Cake-Walk

Children's Corner, L. 113: VI. Golliwog's Cake-Walk

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

2:55

7

Трек Suite Bergamasque, L. 75: I. Prélude

Suite Bergamasque, L. 75: I. Prélude

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

4:01

8

Трек Suite Bergamasque, L. 75: II. Menuet

Suite Bergamasque, L. 75: II. Menuet

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

4:14

9

Трек Suite Bergamasque, L. 75: III. Clair de lune

Suite Bergamasque, L. 75: III. Clair de lune

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

5:13

10

Трек Suite Bergamasque, L. 75: IV. Passepied

Suite Bergamasque, L. 75: IV. Passepied

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

4:45

11

Трек Estampes, L. 100: I. Pagodes

Estampes, L. 100: I. Pagodes

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

5:11

12

Трек Estampes, L. 100: II. La soirée dans Grenade

Estampes, L. 100: II. La soirée dans Grenade

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

4:21

13

Трек Estampes, L. 100: III. Jardins sous la pluie

Estampes, L. 100: III. Jardins sous la pluie

Claudio Colombo

Debussy: Children's Corner - Suite Bergamasque - Estampes

3:30

Информация о правообладателе: iMD-Claudio Colombo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз La danza lenta dei numeri primi
La danza lenta dei numeri primi2025 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Ti vedevo albeggiare
Ti vedevo albeggiare2024 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Le pastiglie per la tosse a colori, Vol. 1
Le pastiglie per la tosse a colori, Vol. 12023 · Альбом · Claudio Colombo
Релиз Liadov: Birioulki, Op. 2 - 6 Morceaux, Op. 3 - Arabesques, Op. 4
Liadov: Birioulki, Op. 2 - 6 Morceaux, Op. 3 - Arabesques, Op. 42023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Gottschalk: Bamboula, Le bananier & other piano pieces
Gottschalk: Bamboula, Le bananier & other piano pieces2023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Dussek: 3 Piano Sonatas, Op. 9
Dussek: 3 Piano Sonatas, Op. 92023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Liszt: Consolations. First Version, S. 171a & Second Version, S. 172
Liszt: Consolations. First Version, S. 171a & Second Version, S. 1722023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз J. S. Bach: 371 Vierstimmige Choralgesänge für Klavier, Vol. 2: Nos. 31 - 60
J. S. Bach: 371 Vierstimmige Choralgesänge für Klavier, Vol. 2: Nos. 31 - 602023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Handel: 27 Minuets for Piano
Handel: 27 Minuets for Piano2023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Theodor Kirchner: 60 Preludes, Op. 65, Vol. 2
Theodor Kirchner: 60 Preludes, Op. 65, Vol. 22023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Muzio Clementi: Sonate, Op. 25 No. 5 & Op. 24 No. 2 / 3 Studi da "Gradus ad Parnassum"
Muzio Clementi: Sonate, Op. 25 No. 5 & Op. 24 No. 2 / 3 Studi da "Gradus ad Parnassum"2023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Georg Anton Benda: Keyboard Sonatas Nos. 13-16
Georg Anton Benda: Keyboard Sonatas Nos. 13-162023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Mendelssohn: Die Hebriden, Op. 26 & String Octet, Op. 20 arranged for piano four Hands
Mendelssohn: Die Hebriden, Op. 26 & String Octet, Op. 20 arranged for piano four Hands2023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Stephen Heller: 20 Preludes, Op. 150
Stephen Heller: 20 Preludes, Op. 1502023 · Сингл · Claudio Colombo

Похожие артисты

Claudio Colombo
Артист

Claudio Colombo

Ludwig van Beethoven
Артист

Ludwig van Beethoven

Benedetta Iardella
Артист

Benedetta Iardella

Jeroen Elfferich
Артист

Jeroen Elfferich

Richard Carpenter
Артист

Richard Carpenter

Davide Sari
Артист

Davide Sari

Jerry Martin
Артист

Jerry Martin

Paul Kenyon
Артист

Paul Kenyon

Martin Souter
Артист

Martin Souter

Charles Mathews
Артист

Charles Mathews

Edvard H. Grieg
Артист

Edvard H. Grieg

Ernesto Nazareth
Артист

Ernesto Nazareth

Richard Tilling
Артист

Richard Tilling