Finery Scrawled

Finery Scrawled

Альбом  ·  2022

Life Continues to Be Beautiful LP

#Поп-рок
Finery Scrawled

Артист

Finery Scrawled

Релиз Life Continues to Be Beautiful LP

#

Название

Альбом

1

Трек Anna Makes Me Fly

Anna Makes Me Fly

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

1:00

2

Трек On a Bed You Sleep

On a Bed You Sleep

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

3:26

3

Трек It's Not

It's Not

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

1:27

4

Трек Song for the Radio

Song for the Radio

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:29

5

Трек She Tells

She Tells

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

3:06

6

Трек We Won't Ride in Egypt

We Won't Ride in Egypt

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

4:01

7

Трек Life Can Be Beautiful

Life Can Be Beautiful

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:14

8

Трек As I Can Be

As I Can Be

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:12

9

Трек I Know

I Know

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:25

10

Трек Everything You Are

Everything You Are

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:27

11

Трек Part One

Part One

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:26

12

Трек Part Two

Part Two

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:19

13

Трек She

She

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:52

14

Трек How Do You Photograph?

How Do You Photograph?

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

2:35

15

Трек Your Favorite Song

Your Favorite Song

Finery Scrawled

Life Continues to Be Beautiful LP

5:30

Информация о правообладателе: iMD-(APRES)MIDI MUSIC
Волна по релизу

