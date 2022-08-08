О нас

Sara Valencia

Sara Valencia

,

David Khrikuli

Сингл  ·  2022

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

#Классическая
Sara Valencia

Артист

Sara Valencia

Релиз De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

#

Название

Альбом

1

Трек De un Lejano Amor Para Violín y Piano

De un Lejano Amor Para Violín y Piano

Sara Valencia

,

David Khrikuli

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

7:04

2

Трек Another World (For solo violin) Op. 13

Another World (For solo violin) Op. 13

Sara Valencia

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

5:48

3

Трек Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano: I. Paisaje

Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano: I. Paisaje

Sara Valencia

,

David Khrikuli

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

3:42

4

Трек Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano:: II. la guitarra

Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano:: II. la guitarra

Sara Valencia

,

David Khrikuli

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

1:17

5

Трек Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano: III. la noche

Poemas Sobre Lorca Para Violín y Piano: III. la noche

Sara Valencia

,

David Khrikuli

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

2:03

6

Трек Vegvísir Para Violín Y Piano

Vegvísir Para Violín Y Piano

Sara Valencia

,

David Khrikuli

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

5:50

7

Трек Forte Para Violín Solo

Forte Para Violín Solo

Sara Valencia

De un Lejano Amor. Crisol de Composiciones Actuales Para Violín 2013-2022

4:20

Информация о правообладателе: iMD-Sara Valencia violín
