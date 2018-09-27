О нас

Информация о правообладателе: Contamina-menti Records
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Joker
Joker2023 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Il testimone (A mio fratello)
Il testimone (A mio fratello)2022 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Il testimone (Anteprima)
Il testimone (Anteprima)2022 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Lo stato attuale delle cose
Lo stato attuale delle cose2022 · Альбом · Giulia Ventisette
Релиз Ho perso
Ho perso2021 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Vorrei essere acqua
Vorrei essere acqua2020 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Il Lavoro Nobilita L'Uomo
Il Lavoro Nobilita L'Uomo2019 · Сингл · Giulia Ventisette
Релиз Stanze
Stanze2018 · Альбом · Giulia Ventisette
Релиз Tutti Zitti
Tutti Zitti2018 · Сингл · Giulia Ventisette

