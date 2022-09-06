О нас

Jürgen Kolb

Jürgen Kolb

Сингл  ·  2022

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

#Разное
Jürgen Kolb

Артист

Jürgen Kolb

Релиз Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

#
Название
Альбом

#

Название

Альбом

1

Kapitel 1: Guten Tag meine Damen und Herren

Kapitel 1: Guten Tag meine Damen und Herren

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

3:54

2

Kapitel 2: Frühnachrichten aus dem Mutterleib

Kapitel 2: Frühnachrichten aus dem Mutterleib

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

12:21

3

Kapitel 3: Im Hundehimmel

Kapitel 3: Im Hundehimmel

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

15:38

4

Kapitel 4: Zaghafte Schritte ins neue Medium

Kapitel 4: Zaghafte Schritte ins neue Medium

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

9:25

5

Kapitel 5: Es ist sechs Uhr!

Kapitel 5: Es ist sechs Uhr!

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

11:28

6

Kapitel 6: Zeit und Station

Kapitel 6: Zeit und Station

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:22

7

Kapitel 7: Mysterium deutsche Sprache

Kapitel 7: Mysterium deutsche Sprache

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

9:56

8

Kapitel 8: Man nehmen ein Ei oder Wie spricht man korrektes Deutsch

Kapitel 8: Man nehmen ein Ei oder Wie spricht man korrektes Deutsch

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:42

9

Kapitel 9: Fragen Fie mal Finfonie

Kapitel 9: Fragen Fie mal Finfonie

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:52

10

Kapitel 10: Entscheidung gegen Mainz

Kapitel 10: Entscheidung gegen Mainz

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

6:51

11

Kapitel 11: Das Sprecherensemble

Kapitel 11: Das Sprecherensemble

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

18:49

12

Kapitel 12: Werner Veigel lächelt

Kapitel 12: Werner Veigel lächelt

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:16

13

Kapitel 13: Börse, Presse, schlechtes Timing

Kapitel 13: Börse, Presse, schlechtes Timing

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

6:51

14

Kapitel 14: Was ist ein Berufssprecher

Kapitel 14: Was ist ein Berufssprecher

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

16:48

15

Kapitel 15: Als Mietmaul unterwegs oder Die Halpen

Kapitel 15: Als Mietmaul unterwegs oder Die Halpen

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:47

16

Kapitel 16: Freundschaften

Kapitel 16: Freundschaften

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

13:39

17

Kapitel 17: Sendung in der Nacht

Kapitel 17: Sendung in der Nacht

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

10:43

18

Kapitel 18: Der Stellvertreter wird's

Kapitel 18: Der Stellvertreter wird's

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:47

19

Kapitel 19: Papa, der Idiot ist wieder dran! Oder die Hörer

Kapitel 19: Papa, der Idiot ist wieder dran! Oder die Hörer

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

14:01

20

Kapitel 20: Pilot of the Airwaves

Kapitel 20: Pilot of the Airwaves

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:20

21

Kapitel 21: Heiner, sein Philipp und die goldische Babett

Kapitel 21: Heiner, sein Philipp und die goldische Babett

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:27

22

Kapitel 22: Kalte Witze und bunte Melodienreigen

Kapitel 22: Kalte Witze und bunte Melodienreigen

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

13:15

23

Kapitel 23: Dunkle Stunden

Kapitel 23: Dunkle Stunden

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

9:29

24

Kapitel 24: Unter Beschuss durch schwedische Fleischklößchen

Kapitel 24: Unter Beschuss durch schwedische Fleischklößchen

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

11:36

25

Kapitel 25: Urgestein

Kapitel 25: Urgestein

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:11

26

Kapitel 26: Der Gong

Kapitel 26: Der Gong

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:08

27

Kapitel 27: Konrad verschwindet

Kapitel 27: Konrad verschwindet

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:56

28

Kapitel 28: Ungewohnte Klänge oder Wer spielt hier am Vormittag Bob Seger

Kapitel 28: Ungewohnte Klänge oder Wer spielt hier am Vormittag Bob Seger

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

11:11

29

Kapitel 29: Weitere Unbotmäßigkeiten

Kapitel 29: Weitere Unbotmäßigkeiten

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

3:00

30

Kapitel 30: Hanns Verres

Kapitel 30: Hanns Verres

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:37

31

Kapitel 31: Die Kantine

Kapitel 31: Die Kantine

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:50

32

Kapitel 32: Ihr naht Euch wieder, flatternde Gestalten

Kapitel 32: Ihr naht Euch wieder, flatternde Gestalten

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:40

33

Kapitel 33: Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen

Kapitel 33: Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

10:57

34

Kapitel 34: Brisante Monate

Kapitel 34: Brisante Monate

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:20

35

Kapitel 35: Heuhaufen first oder Nachrichten und Nachrichtensprache

Kapitel 35: Heuhaufen first oder Nachrichten und Nachrichtensprache

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

24:19

36

Kapitel 36: 11. September

Kapitel 36: 11. September

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:38

37

Kapitel 37: Gibt es gute Nachrichten

Kapitel 37: Gibt es gute Nachrichten

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

8:07

38

Kapitel 38: Zweimal Deutschland

Kapitel 38: Zweimal Deutschland

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:55

39

Kapitel 39: Hohe Masten auf fernen Bergen

Kapitel 39: Hohe Masten auf fernen Bergen

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:37

40

Kapitel 40: Klemmende Türen oder Ei, wo is'n der Sprecher

Kapitel 40: Klemmende Türen oder Ei, wo is'n der Sprecher

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:17

41

Kapitel 41: Die Albträume

Kapitel 41: Die Albträume

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

3:47

42

Kapitel 42: Das Brötchen für Doktor Peinebein

Kapitel 42: Das Brötchen für Doktor Peinebein

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:29

43

Kapitel 43: Die Pause im Nichts oder Die Kulturwelle

Kapitel 43: Die Pause im Nichts oder Die Kulturwelle

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

12:51

44

Kapitel 44: Das Großraumflugzeug Airbums oder Die Polizei hat den Versprecher noch nicht gefunden

Kapitel 44: Das Großraumflugzeug Airbums oder Die Polizei hat den Versprecher noch nicht gefunden

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

24:09

45

Kapitel 45: Das Showgeschäft klopft an

Kapitel 45: Das Showgeschäft klopft an

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

9:10

46

Kapitel 46: Ein Bier für den Regisseur

Kapitel 46: Ein Bier für den Regisseur

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

5:41

47

Kapitel 47: The Voice

Kapitel 47: The Voice

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:42

48

Kapitel 48: Ohne sie bliebe alles nur Theorie

Kapitel 48: Ohne sie bliebe alles nur Theorie

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

9:29

49

Kapitel 49: Radio Gaga oder Wie mich mein Radio an der Nase herumführt (Teil 1)

Kapitel 49: Radio Gaga oder Wie mich mein Radio an der Nase herumführt (Teil 1)

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

34:21

50

Kapitel 49: Radio Gaga oder Wie mich mein Radio an der Nase herumführt (Teil 2)

Kapitel 49: Radio Gaga oder Wie mich mein Radio an der Nase herumführt (Teil 2)

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

14:33

51

Kapitel 50: Abschied oder Der Rest versendet sich

Kapitel 50: Abschied oder Der Rest versendet sich

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

7:51

52

Kapitel 51: P.s., Dank und Absage

Kapitel 51: P.s., Dank und Absage

Jürgen Kolb

Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)

4:06

Информация о правообладателе: Jürgen Kolb
Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)
Bei Rotlicht bitte kein Wasser zapfen! (Meine vierzig Jahre Radio)
2022 · Сингл · Jürgen Kolb

Jürgen Kolb
