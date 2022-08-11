О нас

Amusiko

Amusiko

Альбом  ·  2022

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

#Со всего мира
Amusiko

Артист

Amusiko

Релиз Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

#

Название

Альбом

1

Трек Erste Spielübungen 1 bis 6

Erste Spielübungen 1 bis 6

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:55

2

Трек Tonleiterübung

Tonleiterübung

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:35

3

Трек Übungen zu den Kanälen 8 bis 15

Übungen zu den Kanälen 8 bis 15

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

4:52

4

Трек Übungen zu den Notenwerten 16 bis 18

Übungen zu den Notenwerten 16 bis 18

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:26

5

Трек Merrily We Roll Along (Full Demo)

Merrily We Roll Along (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:52

6

Трек Merrily We Roll Along (Play Along)

Merrily We Roll Along (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:52

7

Трек Auf der Mauer, auf der Lauer (Full Demo)

Auf der Mauer, auf der Lauer (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:41

8

Трек Auf der Mauer, auf der Lauer (Play Along)

Auf der Mauer, auf der Lauer (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:41

9

Трек Old Macdonald (Full Demo Chromonica)

Old Macdonald (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:57

10

Трек Old Macdonald (Play Along Chromonica)

Old Macdonald (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

11

Трек Weltrekordmelodie (Full Demo)

Weltrekordmelodie (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:45

12

Трек Weltrekordmelodie (Play Along)

Weltrekordmelodie (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:45

13

Трек Oh When the Saints (Full Demo Chromonica)

Oh When the Saints (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:23

14

Трек Oh When the Saints (Play Along Chromonica)

Oh When the Saints (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:24

15

Трек Übungen zur Achtelnote 29 bis 31

Übungen zur Achtelnote 29 bis 31

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:12

16

Трек Viel Glück und viel Segen (Full Demo)

Viel Glück und viel Segen (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:31

17

Трек Viel Glück und viel Segen (Play Along)

Viel Glück und viel Segen (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:31

18

Трек Oh! Susanna (Full Demo Chromonica)

Oh! Susanna (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:49

19

Трек Oh! Susanna (Play Along Chromonica)

Oh! Susanna (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:49

20

Трек Can Can (Full Demo Chromonica)

Can Can (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:52

21

Трек Can Can (Play Along Chromonica)

Can Can (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:52

22

Трек Guter Mond, du gehst so stille (Full Demo)

Guter Mond, du gehst so stille (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:04

23

Трек Guter Mond, du gehst so stille (Play Along)

Guter Mond, du gehst so stille (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:03

24

Трек Tiritomba (Full Demo Chromonica)

Tiritomba (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:55

25

Трек Tiritomba (Play Along Chromonica)

Tiritomba (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:54

26

Трек Muss i denn (Full Demo Chromonica)

Muss i denn (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:56

27

Трек Muss i denn (Play Along Chromonica)

Muss i denn (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:56

28

Трек Wer hat die schönsten Schäfchen (Full Demo)

Wer hat die schönsten Schäfchen (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:28

29

Трек Wer hat die schönsten Schäfchen (Play Along)

Wer hat die schönsten Schäfchen (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:28

30

Трек Michael, Row The Boat Ashore (Full Demo)

Michael, Row The Boat Ashore (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:21

31

Трек Michael, Row The Boat Ashore (Play Along)

Michael, Row The Boat Ashore (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:21

32

Трек Der Mond ist aufgegangen (hoch) [Full Demo Chromonica]

Der Mond ist aufgegangen (hoch) [Full Demo Chromonica]

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:47

33

Трек Der Mond ist aufgegangen (Hoch) [Play Along Chromonica]

Der Mond ist aufgegangen (Hoch) [Play Along Chromonica]

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:48

34

Трек Spielübungen zu den tiefen Tönen 50 und 51

Spielübungen zu den tiefen Tönen 50 und 51

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:04

35

Трек Bruder Jakob (Full Demo Chromonica)

Bruder Jakob (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:14

36

Трек Bruder Jakob (Play Along Chromonica)

Bruder Jakob (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:13

37

Трек Polly Wolly Doodle (Full Demo Chromonica)

Polly Wolly Doodle (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:50

38

Трек Polly Wolly Doodle (Play Along Chromonica)

Polly Wolly Doodle (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:49

39

Трек Der Mond ist aufgegangen (tief) [Full Demo Chromonica]

Der Mond ist aufgegangen (tief) [Full Demo Chromonica]

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:47

40

Трек Der Mond ist aufgegangen (tief) [Play Along Chromonica]

Der Mond ist aufgegangen (tief) [Play Along Chromonica]

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:47

41

Трек Te Deum (Full Demo)

Te Deum (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:46

42

Трек Te Deum (Play Along)

Te Deum (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:46

43

Трек Freude, schöner Götterfunken (Full Demo)

Freude, schöner Götterfunken (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

44

Трек Freude, schöner Götterfunken (Play Along)

Freude, schöner Götterfunken (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

45

Трек Auld Lang Syne (Full Demo Chromonica)

Auld Lang Syne (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

46

Трек Auld Lang Syne (Play Along Chromonica)

Auld Lang Syne (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

47

Трек Red River Valley (Full Demo)

Red River Valley (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:06

48

Трек Red River Valley (Play Along)

Red River Valley (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:06

49

Трек Amazing Grace (Full Demo Chromonica)

Amazing Grace (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:41

50

Трек Amazing Grace (Play Along Chromonica)

Amazing Grace (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:41

51

Трек Old Folks at Home (Full Demo)

Old Folks at Home (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:59

52

Трек Old Folks at Home (Play Along)

Old Folks at Home (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:58

53

Трек Aber heidschi bumbeidschi (Full Demo)

Aber heidschi bumbeidschi (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:56

54

Трек Aber heidschi bumbeidschi (Play Along)

Aber heidschi bumbeidschi (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:55

55

Трек La Cucaracha (Full Demo)

La Cucaracha (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:34

56

Трек La Cucaracha (Play Along)

La Cucaracha (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:35

57

Трек Bella Bimba (Full Demo Chromonica)

Bella Bimba (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:39

58

Трек Bella Bimba (Play Along Chromonica)

Bella Bimba (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:39

59

Трек Übungen mit Schieber 76 bis 84

Übungen mit Schieber 76 bis 84

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:57

60

Трек Auf der schwäbsche Eisenbahne (Full Demo Chromonica)

Auf der schwäbsche Eisenbahne (Full Demo Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:31

61

Трек Auf der schwäbsche Eisenbahne (Play Along Chromonica)

Auf der schwäbsche Eisenbahne (Play Along Chromonica)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:32

62

Трек Übungen mit dem Schieber 87 bis 91

Übungen mit dem Schieber 87 bis 91

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:27

63

Трек John Brown's Body (Full Demo)

John Brown's Body (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:01

64

Трек John Brown's Body (Play Along)

John Brown's Body (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:02

65

Трек Nun ruhen alle Wälder (Full Demo)

Nun ruhen alle Wälder (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:37

66

Трек Nun ruhen alle Wälder (Play Along)

Nun ruhen alle Wälder (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:37

67

Трек Melodie der Kosaken (Full Demo)

Melodie der Kosaken (Full Demo)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:11

68

Трек Melodie der Kosaken (Play Along)

Melodie der Kosaken (Play Along)

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

1:11

69

Трек Chromatische Tonleiter

Chromatische Tonleiter

Amusiko

Schule für chromatische Mundharmonika 1 - Kathrin Gass

0:26

Информация о правообладателе: Artistfy Music
