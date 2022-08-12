О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

#Электроника

2 лайка

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

#

Название

Альбом

1

Трек Getting By

Getting By

Rock Da Cat

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:23

2

Трек Déjà Vu

Déjà Vu

Yuma

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:48

3

Трек What Is Love

What Is Love

Michael Push

,

Aria Falco

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

2:51

4

Трек Lie to Yourself

Lie to Yourself

Ticli

,

Gas

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:08

5

Трек Let the Love

Let the Love

Manuel Costa

,

Beatrich

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:24

6

Трек Just Hold On (Radio Edit)

Just Hold On (Radio Edit)

LI-ES

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:50

7

Трек Falling in Love

Falling in Love

Palmez

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:45

8

Трек Your Loving Arms (Radio Edit)

Your Loving Arms (Radio Edit)

Michael Push

,

Natalie

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:18

9

Трек You Don't Love Me (No No No) [Corline & Rita Gherz Deep Radio Mix]

You Don't Love Me (No No No) [Corline & Rita Gherz Deep Radio Mix]

Dj Maxim

,

Nick Corline

,

Catherina Querci

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:54

10

Трек Hey There Delilah

Hey There Delilah

Manuel Costa

,

May & June

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:54

11

Трек What Do I Do

What Do I Do

Jajo

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:33

12

Трек I Want You

I Want You

Dj Maxim

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:19

13

Трек Une Histoire Importante

Une Histoire Importante

Arkel

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:38

14

Трек Better

Better

Rock Da Cat

Кофейня (Поджаренная музыкальная подборка, вокал, дип-хаус)

3:49

Информация о правообладателе: MAITAI Records
