Woods of Birnam

Woods of Birnam

Альбом  ·  2022

Macbeth

#Поп
Woods of Birnam

Артист

Woods of Birnam

Релиз Macbeth

#

Название

Альбом

1

Трек Woods of Birnam (Dunsinane Version)

Woods of Birnam (Dunsinane Version)

Woods of Birnam

Macbeth

4:40

2

Трек Be King Hereafter

Be King Hereafter

Woods of Birnam

Macbeth

2:10

3

Трек Fear in Banquo

Fear in Banquo

Woods of Birnam

Macbeth

3:06

4

Трек Worthy Gentleman's Canon

Worthy Gentleman's Canon

Woods of Birnam

Macbeth

1:15

5

Трек Womanly Defence

Womanly Defence

Woods of Birnam

Macbeth

1:40

6

Трек Witchcraft

Witchcraft

Woods of Birnam

Macbeth

2:46

7

Трек Murderer

Murderer

Woods of Birnam

Macbeth

2:25

8

Трек All Hail, Macbeth

All Hail, Macbeth

Woods of Birnam

Macbeth

1:36

9

Трек Something Wicked This Way Comes (Cavern Version)

Something Wicked This Way Comes (Cavern Version)

Woods of Birnam

Macbeth

3:32

10

Трек The Banquet

The Banquet

Woods of Birnam

Macbeth

1:42

11

Трек Morgen

Morgen

Woods of Birnam

Macbeth

1:35

12

Трек The Church

The Church

Woods of Birnam

Macbeth

2:19

13

Трек Womanly Defended

Womanly Defended

Woods of Birnam

Macbeth

2:50

14

Трек My Lovely Boy (Church Version)

My Lovely Boy (Church Version)

Woods of Birnam

Macbeth

1:59

15

Трек Worthy Gentlewomans's Canon

Worthy Gentlewomans's Canon

Woods of Birnam

Macbeth

1:36

16

Трек Fear No More

Fear No More

Woods of Birnam

Macbeth

5:00

17

Трек Worthy Gentleman's Canon (Reprise)

Worthy Gentleman's Canon (Reprise)

Woods of Birnam

Macbeth

1:08

Информация о правообладателе: Hook Music
