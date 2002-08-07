Сингл · 2002
Haydn Schönberg Brahms (Live)
Название
1
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Adagio - Allegro con spirito (Live)
7:38
2
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Andante più tosto allegretto (Live)
9:50
3
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Menuetto e Trio (Live)
5:11
4
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Finale: Allegro con spirito (Live)
5:48
5
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Largo (Live)
5:31
6
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegro - Largo (Live)
3:09
7
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegretto grazioso (Live)
5:54
8
Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Hornpipe. Moderato (Live)
5:22
9
Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro non troppo (Live)
12:10
10
11:07
11
6:14
