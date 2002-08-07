О нас

Mark Mast

Mark Mast

,

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

Сингл  ·  2002

Haydn Schönberg Brahms (Live)

#Классическая
Mark Mast

Артист

Mark Mast

Релиз Haydn Schönberg Brahms (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Adagio - Allegro con spirito (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Adagio - Allegro con spirito (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

7:38

2

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Andante più tosto allegretto (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Andante più tosto allegretto (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

9:50

3

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Menuetto e Trio (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Menuetto e Trio (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

5:11

4

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Finale: Allegro con spirito (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Finale: Allegro con spirito (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

5:48

5

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Largo (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Largo (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

,

Vogler Quartett

Haydn Schönberg Brahms (Live)

5:31

6

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegro - Largo (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegro - Largo (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

,

Vogler Quartett

Haydn Schönberg Brahms (Live)

3:09

7

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegretto grazioso (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Allegretto grazioso (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

,

Vogler Quartett

Haydn Schönberg Brahms (Live)

5:54

8

Трек Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Hornpipe. Moderato (Live)

Symphonie No. 103 in Es-Dur "Mit dem Paukenwirbel": Hornpipe. Moderato (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

,

Vogler Quartett

Haydn Schönberg Brahms (Live)

5:22

9

Трек Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro non troppo (Live)

Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro non troppo (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

12:10

10

Трек Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Andante moderato (Live)

Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Andante moderato (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

11:07

11

Трек Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro giocoso (Live)

Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro giocoso (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

6:14

12

Трек Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro energico e passionato (Live)

Symphonie No. 4 in E-Moll, Op. 98: Allegro energico e passionato (Live)

Bayerische Philharmonie

,

Junge Münchner Philharmonie

,

Mark Mast

Haydn Schönberg Brahms (Live)

9:59

Информация о правообладателе: Zeitklänge
