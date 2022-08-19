О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Artistfy Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Immer weiter
Immer weiter2023 · Сингл · PITSHOT
Релиз Scherben
Scherben2023 · Сингл · PITSHOT
Релиз Auf die Feynte
Auf die Feynte2022 · Альбом · PITSHOT
Релиз Arschloch vor dem Herrn
Arschloch vor dem Herrn2022 · Сингл · PITSHOT
Релиз Lass es sein wie es ist
Lass es sein wie es ist2021 · Сингл · PITSHOT
Релиз Gib nicht auf
Gib nicht auf2021 · Сингл · PITSHOT
Релиз Du und ich
Du und ich2021 · Сингл · PITSHOT
Релиз Man lebt nur einmal
Man lebt nur einmal2020 · Сингл · PITSHOT
Релиз Alles was bleibt
Alles was bleibt2020 · Сингл · PITSHOT
Релиз Koma
Koma2020 · Сингл · PITSHOT
Релиз Wir sind da
Wir sind da2020 · Сингл · PITSHOT

Похожие артисты

PITSHOT
Артист

PITSHOT

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож