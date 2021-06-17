О нас

teffq

teffq

Альбом  ·  2021

Севентин олд

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
teffq

Артист

teffq

Релиз Севентин олд

#

Название

Альбом

1

Трек Кибергот (Вступление)

Кибергот (Вступление)

teffq

Севентин олд

1:19

2

Трек Замедлил

Замедлил

teffq

Севентин олд

1:44

3

Трек Острые зубы

Острые зубы

teffq

,

luuwmee

Севентин олд

3:10

4

Трек Стимул

Стимул

teffq

Севентин олд

1:34

5

Трек Упал в небо

Упал в небо

teffq

Севентин олд

2:35

6

Трек Хот виллс

Хот виллс

teffq

Севентин олд

1:08

7

Трек Мы лучшие

Мы лучшие

teffq

,

ICELOWSIDE

Севентин олд

1:44

8

Трек Лего

Лего

teffq

,

LOVERLYY

Севентин олд

2:20

9

Трек Ещё больше

Ещё больше

teffq

Севентин олд

1:24

10

Трек Лунное созвездие

Лунное созвездие

teffq

,

liardwinston

Севентин олд

1:34

11

Трек Я причиняю боль

Я причиняю боль

teffq

Севентин олд

1:41

12

Трек Прости

Прости

teffq

Севентин олд

2:54

13

Трек Я люблю тебя

Я люблю тебя

teffq

Севентин олд

2:41

14

Трек Неприязнь

Неприязнь

teffq

Севентин олд

1:20

15

Трек Я люблю тебя (Slowed + reverb)

Я люблю тебя (Slowed + reverb)

teffq

Севентин олд

3:05

Информация о правообладателе: Trillian Digital
Волна по релизу
