Moritz Schott

Moritz Schott

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

и 

ещё 1

Сингл  ·  2008

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

#Классическая
Moritz Schott

Артист

Moritz Schott

Релиз Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

#

Название

Альбом

1

Трек Hört, es singt und klingt mit Schalle

Hört, es singt und klingt mit Schalle

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:43

2

Трек Es kommt ein Schiff

Es kommt ein Schiff

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

4:01

3

Трек Geistliche Chormusik (1648), SWV 369-397: Also hat Gott die Welt geliebt

Geistliche Chormusik (1648), SWV 369-397: Also hat Gott die Welt geliebt

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:19

4

Трек Canzoni et sonate: Canzona prima

Canzoni et sonate: Canzona prima

Blechbläserquintett Elbeblech

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:16

5

Трек Salve Regina

Salve Regina

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Moritz Schott

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:53

6

Трек Wie soll ich dich empfangen

Wie soll ich dich empfangen

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:07

7

Трек Canzoni per sonare: Canzona seconda

Canzoni per sonare: Canzona seconda

Blechbläserquintett Elbeblech

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:28

8

Трек Hosianna, dem Sonne Davids

Hosianna, dem Sonne Davids

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

1:45

9

Трек Kantate "Sie werden aus Saba alle kommen", BWV 65: Ein Kind geborn zu Bethlehem

Kantate "Sie werden aus Saba alle kommen", BWV 65: Ein Kind geborn zu Bethlehem

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:06

10

Трек Fröhlich soll mein Herze springen

Fröhlich soll mein Herze springen

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:21

11

Трек Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

Moritz Schott

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

4:22

12

Трек Kantate "Schwingt freudig euch empor", BWV 36: Nun komm, der Heiden Heiland

Kantate "Schwingt freudig euch empor", BWV 36: Nun komm, der Heiden Heiland

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

1:46

13

Трек Canzoni per sonare: Canzona La spiritata

Canzoni per sonare: Canzona La spiritata

Blechbläserquintett Elbeblech

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:40

14

Трек Psalmen Davids, SWV 22-47: Jauchzet dem Herren

Psalmen Davids, SWV 22-47: Jauchzet dem Herren

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

5:11

15

Трек Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros entsprungen

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Moritz Schott

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

4:39

16

Трек Es ist ein Ros entsprungen

Es ist ein Ros entsprungen

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:18

17

Трек Ex Sion, Op. 176

Ex Sion, Op. 176

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Moritz Schott

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:39

18

Трек Choralimprovisationen, Op. 65 No. 1-66: Gelobet seist du, Jesu Christ

Choralimprovisationen, Op. 65 No. 1-66: Gelobet seist du, Jesu Christ

Moritz Schott

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

1:58

19

Трек In the bleak Mid-Winter

In the bleak Mid-Winter

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

4:34

20

Трек Ding dong! Merrily on high

Ding dong! Merrily on high

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

2:12

21

Трек Away in a manger

Away in a manger

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:05

22

Трек Paraphrase sur un Choer de Judas Macchabée de Händel, Op. 90

Paraphrase sur un Choer de Judas Macchabée de Händel, Op. 90

Moritz Schott

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:50

23

Трек Oratorio de Noël, Op. 12: Tollite hostias

Oratorio de Noël, Op. 12: Tollite hostias

Neuer Knabenchor Hamburg

,

Blechbläserquintett Elbeblech

,

Ulrich Kaiser

Es singt und klingt mit Schalle: Deutsche Weihnachtslieder (German Christmas Songs)

3:30

Информация о правообладателе: Rondeau Production
