Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Bernhard Schneider

,

Giacomo Puccini

и 

ещё 6

Сингл  ·  2008

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

#Классическая
Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

Артист

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

Релиз Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

#

Название

Альбом

1

Трек Messa di Gloria: Kyrie

Messa di Gloria: Kyrie

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

5:09

2

Трек Messa di Gloria: Gloria

Messa di Gloria: Gloria

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

20:35

3

Трек Messa di Gloria: Credo

Messa di Gloria: Credo

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Christian Schmidt-Timmermann

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

14:11

4

Трек Messa di Gloria: Sanctus - Benedictus

Messa di Gloria: Sanctus - Benedictus

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Christian Schmidt-Timmermann

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

3:19

5

Трек Messa di Gloria: Agnus Dei

Messa di Gloria: Agnus Dei

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Bernhard Schneider

,

Christian Schmidt-Timmermann

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

2:23

6

Трек Quattro pezzi sacri (4 geistliche Stücke): Stabat Mater

Quattro pezzi sacri (4 geistliche Stücke): Stabat Mater

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Barbara Bübl

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

12:57

7

Трек Quattro pezzi sacri (4 geistliche Stücke): Te Deum

Quattro pezzi sacri (4 geistliche Stücke): Te Deum

Chor der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth

,

Konzertchor der Hochschule für Katholische Kirchenmusik Regensburg

,

Prager Philharmoniker KSO

,

Karl Rathgeber

,

Barbara Bübl

Puccini: Messa Di Gloria - Verdi: Stabat Mater / Te Deum

15:52

Информация о правообладателе: Rondeau Production
