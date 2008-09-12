О нас

Musicalische Compagney

Musicalische Compagney

,

Holger Eichhorn

,

Klaus Eichhorn

Сингл  ·  2008

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

#Классическая

1 лайк

Musicalische Compagney

Артист

Musicalische Compagney

Релиз Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

#

Название

Альбом

1

Трек Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21: Sei nun wieder zufrieden

Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21: Sei nun wieder zufrieden

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

2:23

2

Трек Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Christe, du Lamm Gottes

Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Christe, du Lamm Gottes

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

3:46

3

Трек Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

4:01

4

Трек Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641

Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

1:39

5

Трек Aus tiefer Not BWV 686

Aus tiefer Not BWV 686

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

6:06

6

Трек Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

12:50

7

Трек Allabreve D-Dur, BWV 589

Allabreve D-Dur, BWV 589

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

4:57

8

Трек Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 690/642

Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 690/642

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

3:53

9

Трек Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, BWV 64: Sehet, welch eine Liebe

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, BWV 64: Sehet, welch eine Liebe

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

3:17

10

Трек Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28: Nun lobe, mein Seel, den Herren

Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28: Nun lobe, mein Seel, den Herren

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

3:48

11

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

Musicalische Compagney

,

Klaus Eichhorn

,

Holger Eichhorn

Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten

5:09

Информация о правообладателе: Rondeau Production
