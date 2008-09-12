Сингл · 2008
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
Название
Альбом
1
Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21: Sei nun wieder zufrieden
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
2:23
2
Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Christe, du Lamm Gottes
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
3:46
3
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
4:01
4
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
1:39
5
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
6:06
6
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
12:50
7
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
4:57
8
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
3:53
9
Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, BWV 64: Sehet, welch eine Liebe
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
3:17
10
Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28: Nun lobe, mein Seel, den Herren
Johann Sebastian Bach: Stil'antico-Motetten
3:48
