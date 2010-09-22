О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ingeborg Danz

Ingeborg Danz

,

Friedrich Praetorius

,

Paul Bernewitz

и 

ещё 5

Сингл  ·  2010

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

#Классическая

1 лайк

Ingeborg Danz

Артист

Ingeborg Danz

Релиз Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

#

Название

Альбом

1

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 1. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 1. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

7:41

2

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 2. Es begab sich aber zu der Zeit

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 2. Es begab sich aber zu der Zeit

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:28

3

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 4. Bereite dich, Zion

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 4. Bereite dich, Zion

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Ingeborg Danz

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

5:28

4

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 5. Wie soll ich dich empfangen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 5. Wie soll ich dich empfangen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:21

5

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 6. Und sie gebar ihren ersten Sohn

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 6. Und sie gebar ihren ersten Sohn

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:23

6

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 10. Sinfonia

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 10. Sinfonia

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

6:10

7

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 12. Brich an, o schönes Morgenlicht

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 12. Brich an, o schönes Morgenlicht

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:08

8

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 13. Und der Engel sprach zu ihnen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 13. Und der Engel sprach zu ihnen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Paul Bernewitz

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:45

9

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 19. Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 19. Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Ingeborg Danz

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

4:04

10

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 20. Und alsobald war da bei dem Engel

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 20. Und alsobald war da bei dem Engel

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:13

11

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 21. Ehre sei Gott in der Höhe

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 21. Ehre sei Gott in der Höhe

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

2:33

12

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 24. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 24. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:56

13

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 29. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 29. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Paul Bernewitz

,

Panajotis Iconomou

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

3:14

14

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 36. Fallt mit Danken, fallt mit Loben

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 36. Fallt mit Danken, fallt mit Loben

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

5:48

15

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 39. Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 39. Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Paul Bernewitz

,

Friedrich Praetorius

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

5:49

16

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 42. Jesus richte mein Beginnen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 42. Jesus richte mein Beginnen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Friedrich Praetorius

,

Panajotis Iconomou

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:52

17

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 43. Ehre sei dir, Gott, gesungen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 43. Ehre sei dir, Gott, gesungen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

3:10

18

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 44. Da Jesus geboren war zu Bethlehem

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 44. Da Jesus geboren war zu Bethlehem

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:25

19

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 45. Wo ist der neugeborne König der Juden

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 45. Wo ist der neugeborne König der Juden

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Ingeborg Danz

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

2:08

20

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 55. Da berief Herodes die Weisen heimlich

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 55. Da berief Herodes die Weisen heimlich

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Martin Petzold

,

Panajotis Iconomou

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:53

21

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 56. Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 56. Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Paul Bernewitz

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

0:55

22

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 57. Nur ein Wink von seinen Händen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 57. Nur ein Wink von seinen Händen

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

,

Paul Bernewitz

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

3:47

23

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 59. Ich steh an deiner Krippen hier

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 59. Ich steh an deiner Krippen hier

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

1:16

24

Трек Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 64. Nun seid ihr wohl gerochen

Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 64. Nun seid ihr wohl gerochen

Thomanerchor Leipzig

,

Gewandhausorchester

,

Georg Christoph Biller

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights

3:19

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Peter Knell: Soundscapes
Peter Knell: Soundscapes2022 · Альбом · Peter Knell
Релиз Abends will ich schlafen gehen
Abends will ich schlafen gehen2022 · Сингл · Sibylla Rubens
Релиз Te Deum
Te Deum2020 · Альбом · Leonie Rysanek
Релиз Pejačević: Lieder
Pejačević: Lieder2012 · Альбом · Dora Pejačević
Релиз Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights2010 · Сингл · Ingeborg Danz
Релиз Draeseke: Lieder
Draeseke: Lieder2007 · Альбом · Ingeborg Danz
Релиз Vocal Recital: Danz, Ingeborg - Mozart, W.A. / Schubert, F. / Wolf, H. / Gees, M.
Vocal Recital: Danz, Ingeborg - Mozart, W.A. / Schubert, F. / Wolf, H. / Gees, M.2006 · Альбом · Ingeborg Danz
Релиз C. Loewe: Lieder & Balladen Vol. 19
C. Loewe: Lieder & Balladen Vol. 192004 · Альбом · Carl Loewe
Релиз Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll / Mass in B Minor (BWV 232)
Johann Sebastian Bach: Messe h-Moll / Mass in B Minor (BWV 232)2003 · Сингл · Deutsche Kammerakademie Neuss

Похожие альбомы

Релиз Thomanerchor Leipzig Portrait (Works by Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart)
Thomanerchor Leipzig Portrait (Works by Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart)2009 · Сингл · Johannes Brahms
Релиз Johann Sebastian Bach Weihnachts-Oratorum
Johann Sebastian Bach Weihnachts-Oratorum2012 · Альбом · Der Tomanerchor, Leipzig Gewandhaus Orchester
Релиз Bach: Weihnachts-Oratiorium
Bach: Weihnachts-Oratiorium2010 · Альбом · Der Tomanerchor
Релиз Das Schaffen Johann Sebastian Bachs: Serie D. Passionen und Oratorien, Aus dem Weihnachts-Oratorium (Mono Version)
Das Schaffen Johann Sebastian Bachs: Serie D. Passionen und Oratorien, Aus dem Weihnachts-Oratorium (Mono Version)2014 · Сингл · Berliner Motettenchor
Релиз Das Schaffen Johann Sebastian Bachs: Serie D. Passionen und Oratorien, Aus dem Weihnachts-Oratorium
Das Schaffen Johann Sebastian Bachs: Serie D. Passionen und Oratorien, Aus dem Weihnachts-Oratorium1961 · Сингл · Berliner Motettenchor
Релиз West Point Band's 'Music Under the Stars'
West Point Band's 'Music Under the Stars'2010 · Альбом · US Military Academy Concert Band
Релиз Alle Jahre wieder singen wir Weihnachtslieder: Stille Nacht, heilige Nacht, Leise rieselt der Schnee, O du Fröhliche, Kling Glöckchen, Süßer die Glocken, O Tannenbaum, Es ist ein Ros' entsprungen, Fröhliche Weihnacht überall
Alle Jahre wieder singen wir Weihnachtslieder: Stille Nacht, heilige Nacht, Leise rieselt der Schnee, O du Fröhliche, Kling Glöckchen, Süßer die Glocken, O Tannenbaum, Es ist ein Ros' entsprungen, Fröhliche Weihnacht überall2017 · Альбом · Various Artists
Релиз Bach: Weihnachtsoratorium 1-3
Bach: Weihnachtsoratorium 1-32012 · Сингл · Windsbacher Knabenchor
Релиз Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 248
Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 2482015 · Сингл · Windsbacher Knabenchor
Релиз Die 40 schönsten klassischen Weihnachtswerke
Die 40 schönsten klassischen Weihnachtswerke2013 · Альбом · Various Artists
Релиз A Portrait of Mozart
A Portrait of Mozart1998 · Альбом · Various Artists
Релиз The Ultimate Christmas Collection
The Ultimate Christmas Collection2016 · Альбом · Mormon Tabernacle Choir
Релиз Messiah (HWV 56): Pt. 1, no. 12. For Unto Us a Child Is Born
Messiah (HWV 56): Pt. 1, no. 12. For Unto Us a Child Is Born2019 · Сингл · Jonathan Griffith
Релиз The Greatest Choral Works
The Greatest Choral Works1967 · Сингл · Various Artists

Похожие артисты

Ingeborg Danz
Артист

Ingeborg Danz

Irmgard Seefried
Артист

Irmgard Seefried

Bach-Collegium Stuttgart
Артист

Bach-Collegium Stuttgart

Gächinger Kantorei Stuttgart
Артист

Gächinger Kantorei Stuttgart

Marcus Ullmann
Артист

Marcus Ullmann

Sibylla Rubens
Артист

Sibylla Rubens

Klaus Hager
Артист

Klaus Hager

Ruth Sandhoff
Артист

Ruth Sandhoff

Milada Šubrtová
Артист

Milada Šubrtová

Sybilla Rubens
Артист

Sybilla Rubens

Zdeněk Kroupa
Артист

Zdeněk Kroupa

Elisabeth Harrison
Артист

Elisabeth Harrison

Pamela Helen Stephen
Артист

Pamela Helen Stephen