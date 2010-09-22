Сингл · 2010
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 1. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
7:41
2
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 2. Es begab sich aber zu der Zeit
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:28
3
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 4. Bereite dich, Zion
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
5:28
4
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 5. Wie soll ich dich empfangen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:21
5
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 6. Und sie gebar ihren ersten Sohn
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:23
6
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 10. Sinfonia
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
6:10
7
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 12. Brich an, o schönes Morgenlicht
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:08
8
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 13. Und der Engel sprach zu ihnen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:45
9
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 19. Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
4:04
10
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 20. Und alsobald war da bei dem Engel
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:13
11
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 21. Ehre sei Gott in der Höhe
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
2:33
12
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 24. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:56
13
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 29. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
3:14
14
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 36. Fallt mit Danken, fallt mit Loben
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
5:48
15
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 39. Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
5:49
16
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 42. Jesus richte mein Beginnen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:52
17
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 43. Ehre sei dir, Gott, gesungen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
3:10
18
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 44. Da Jesus geboren war zu Bethlehem
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:25
19
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 45. Wo ist der neugeborne König der Juden
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
2:08
20
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 55. Da berief Herodes die Weisen heimlich
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:53
21
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 56. Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
0:55
22
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 57. Nur ein Wink von seinen Händen
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
3:47
23
Weihnachtsoratorium / Christmas Oatorio (BWV 248): 59. Ich steh an deiner Krippen hier
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio (BWV 248) Highlights
1:16
