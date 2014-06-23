О нас

Albrecht Hartmann

Albrecht Hartmann

,

Reinaldo Dopp

Сингл  ·  2014

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

#Классическая
Albrecht Hartmann

Артист

Albrecht Hartmann

Релиз Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

#

Название

Альбом

1

Трек Am Flusse

Am Flusse

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:06

2

Трек Sehnsucht

Sehnsucht

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:02

3

Трек Der Stern der Liebe

Der Stern der Liebe

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

2:44

4

Трек Rastlose Liebe

Rastlose Liebe

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:44

5

Трек Liebesruhe

Liebesruhe

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

3:48

6

Трек Rhapsodie

Rhapsodie

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:57

7

Трек Des Einsamen Klage

Des Einsamen Klage

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

2:05

8

Трек Der Schmetterling auf einem Grabmal

Der Schmetterling auf einem Grabmal

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

0:32

9

Трек Des Mädchen Klage

Des Mädchen Klage

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

2:11

10

Трек Das Bild der Liebe

Das Bild der Liebe

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:01

11

Трек Klage

Klage

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:37

12

Трек Seufzer

Seufzer

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:20

13

Трек Erlkönig

Erlkönig

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:43

14

Трек Meeres Stille

Meeres Stille

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:21

15

Трек Trost in Tränen

Trost in Tränen

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

3:02

16

Трек Erinnerung

Erinnerung

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:05

17

Трек Heidenröslein

Heidenröslein

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:15

18

Трек Schäfers Klage

Schäfers Klage

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

2:53

19

Трек Herbstgefühl

Herbstgefühl

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:36

20

Трек Der Abschied

Der Abschied

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

2:43

21

Трек Geistes Gruß

Geistes Gruß

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:31

22

Трек Der Musensohn

Der Musensohn

Reinaldo Dopp

,

Albrecht Hartmann

Reinaldo Dopp: Lieder by Johann Friedrich Reichardt (Gelebte Lieder - Living Songs)

1:47

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу


