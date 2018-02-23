О нас

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Claire Huangci

и 

ещё 1

Сингл  ·  2018

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

#Классическая

2 лайка

Ludwig van Beethoven

Артист

Ludwig van Beethoven

Релиз Howard Griffiths: Beethoven Rarities

#

Название

Альбом

1

Трек Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 1. Allegro ma non troppo

Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 1. Allegro ma non troppo

Claire Huangci

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

24:01

2

Трек Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 2. Larghetto

Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 2. Larghetto

Claire Huangci

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

8:57

3

Трек Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 3. Rondo

Konzert für Violine und Orchester D-Dur, Op. 61 (Bearb. Für Klavier): 3. Rondo

Claire Huangci

,

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

9:26

4

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 1. Marsch

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 1. Marsch

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

1:58

5

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 2. Deutscher Gesang

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 2. Deutscher Gesang

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:58

6

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 3. Jagdlied

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 3. Jagdlied

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

1:17

7

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 4. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 4. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:32

8

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 5. Romanze

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 5. Romanze

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:37

9

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 6. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 6. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:31

10

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 7. Kriegslied

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 7. Kriegslied

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:29

11

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 8. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 8. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:33

12

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 9. Trinklied

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 9. Trinklied

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

1:14

13

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 10. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 10. Deutscher Gesang (Wiederholung)

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:30

14

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 11. Deutscher Tanz

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 11. Deutscher Tanz

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

0:37

15

Трек Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 12. Coda

Musik zu einem Ritterballett WoO 1: 12. Coda

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

1:55

16

Трек Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, Op. 91: 1. Schlacht

Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, Op. 91: 1. Schlacht

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

8:20

17

Трек Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, Op. 91: 2. Siegessinfonie

Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, Op. 91: 2. Siegessinfonie

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

,

Howard Griffiths

,

Ludwig van Beethoven

Howard Griffiths: Beethoven Rarities

6:59

Информация о правообладателе: Rondeau Production
