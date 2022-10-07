Сингл · 2022
Liszt - The Organ Composer
#
Название
Альбом
1
4:36
2
3:01
3
3:50
4
2:33
5
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: I. Moderato
4:26
6
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: II. Animando poco a poco (A Capriccio)
1:58
7
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: III. Vivace
3:56
8
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IV. Recitativo
0:50
9
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: V. Adagio
6:48
10
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VI. Un poco più di Moto
2:32
11
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VII. Adagio
1:00
12
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VIII. Allegro Deciso
1:12
13
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IX. Fuga. Allegretto con Moto
2:34
14
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: X. Allegro con Brio
1:08
15
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XI. Vivace Molto
2:33
16
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XII. Più Mosso
1:39
17
Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XIII. Choral (Adagio)
2:10
18
1:02
19
0:32
20
0:30
21
1:01
22
0:45
23
0:40
24
3:47
25
3:19
26
1:34
27
Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: X. Sempre allegro, ma non Troppo
0:32
28
3:29
29
0:57
30
5:03
31
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: II. Poco a poco accelerando e Crescendo
2:02
32
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: III. Quasi Allegro
2:47
33
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: IV. Recitativo (Lento)
1:34
34
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: V. Quasi Andante
4:30
35
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: VI. Choral (Lento)
3:29
