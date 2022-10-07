О нас

Сингл  ·  2022

Liszt - The Organ Composer

#Классическая
Артист

Релиз Liszt - The Organ Composer

#

Название

Альбом

1

Трек Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: I. Prelude

Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: I. Prelude

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

4:36

2

Трек Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: II. Fugue (Andante)

Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: II. Fugue (Andante)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:01

3

Трек Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: III. Fugue (Allegro)

Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: III. Fugue (Allegro)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:50

4

Трек Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: IV. Fugue (Maestoso)

Prelude and Fugue on the name B-A-C-H, S. 260: IV. Fugue (Maestoso)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:33

5

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: I. Moderato

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: I. Moderato

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

4:26

6

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: II. Animando poco a poco (A Capriccio)

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: II. Animando poco a poco (A Capriccio)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:58

7

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: III. Vivace

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: III. Vivace

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:56

8

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IV. Recitativo

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IV. Recitativo

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:50

9

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: V. Adagio

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: V. Adagio

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

6:48

10

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VI. Un poco più di Moto

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VI. Un poco più di Moto

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:32

11

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VII. Adagio

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VII. Adagio

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:00

12

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VIII. Allegro Deciso

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: VIII. Allegro Deciso

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:12

13

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IX. Fuga. Allegretto con Moto

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: IX. Fuga. Allegretto con Moto

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:34

14

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: X. Allegro con Brio

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: X. Allegro con Brio

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:08

15

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XI. Vivace Molto

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XI. Vivace Molto

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:33

16

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XII. Più Mosso

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XII. Più Mosso

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:39

17

Трек Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XIII. Choral (Adagio)

Fantasia and Fugue on the choral "Ad nos, ad salutarem undam", S. 259: XIII. Choral (Adagio)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:10

18

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: I. Andante - Presto

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: I. Andante - Presto

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:02

19

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: II. Allegro

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: II. Allegro

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:32

20

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: III. Allegro Moderato

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: III. Allegro Moderato

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:30

21

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: IV. Variation 1

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: IV. Variation 1

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:01

22

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: V. Variation 2

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: V. Variation 2

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:45

23

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VI. Variation 3

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VI. Variation 3

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:40

24

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VII. Variation 4

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VII. Variation 4

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:47

25

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VIII. Variation 5

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: VIII. Variation 5

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:19

26

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: IX. Cadenza

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: IX. Cadenza

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:34

27

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: X. Sempre allegro, ma non Troppo

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: X. Sempre allegro, ma non Troppo

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:32

28

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: XI. Allegretto Scherzando

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: XI. Allegretto Scherzando

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:29

29

Трек Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: XII. Allegro Animato

Totentanz. Paraphrase on the 'Dies Irae', S. 126: XII. Allegro Animato

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

0:57

30

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: I. Lento

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: I. Lento

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

5:03

31

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: II. Poco a poco accelerando e Crescendo

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: II. Poco a poco accelerando e Crescendo

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:02

32

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: III. Quasi Allegro

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: III. Quasi Allegro

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:47

33

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: IV. Recitativo (Lento)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: IV. Recitativo (Lento)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

1:34

34

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: V. Quasi Andante

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: V. Quasi Andante

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

4:30

35

Трек Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: VI. Choral (Lento)

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Prelude after J. S. Bach, S. 179: VI. Choral (Lento)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

3:29

36

Трек Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor (Arr. For Organ by Franz Liszt)

Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor (Arr. For Organ by Franz Liszt)

Anna-Victoria Baltrusch

Liszt - The Organ Composer

2:17

Информация о правообладателе: audite Musikproduktion
Волна по релизу

