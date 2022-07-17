О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Ensemble Fritz

Ensemble Fritz

Сингл  ·  2022

Albert Louis Frédéric Baptiste

#Классическая
Ensemble Fritz

Артист

Ensemble Fritz

Релиз Albert Louis Frédéric Baptiste

#

Название

Альбом

1

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 1. Satz: Largetho

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 1. Satz: Largetho

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

3:00

2

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 2. Satz: Allegro

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 2. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:22

3

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 3. Satz: Affettuoso

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 3. Satz: Affettuoso

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

0:59

4

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 4. Satz: Allegro

Sonate in A-Dur für Violine und Basso continuo: 4. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:30

5

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 1. Satz: Affettuoso

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 1. Satz: Affettuoso

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:26

6

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 2. Satz: Allegro

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 2. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

3:25

7

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 3. Satz: Largetho

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 3. Satz: Largetho

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:39

8

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 4. Satz: Allegro

Sonate in C-Moll für Violine und Basso Continuo: 4. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

3:15

9

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:53

10

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro assai

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro assai

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:47

11

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Largo

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Largo

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:18

12

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Vivace

Sonate in D-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Vivace

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:01

13

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:59

14

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro assai

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro assai

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:20

15

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Largo. Alla Francese

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Largo. Alla Francese

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:49

16

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Allegro assai

Sonate in G-Dur für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Allegro assai

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:30

17

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Adagio

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:36

18

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:38

19

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Andante. Alla Francese

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Andante. Alla Francese

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:42

20

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Minueto

Sonate in A-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 4. Satz: Minueto

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:11

21

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Andante

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 1. Satz: Andante

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:24

22

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Non tropo Allegro

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 2. Satz: Non tropo Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:08

23

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Allegro assai. Giga

Sonate in G-Moll für Flöte und Basso Continuo, Op. 2: 3. Satz: Allegro assai. Giga

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

1:31

24

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 1. Satz: Affettuoso

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 1. Satz: Affettuoso

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:39

25

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 2. Satz: Allegro

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 2. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

3:04

26

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 3. Satz: Largo

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 3. Satz: Largo

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:01

27

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 4. Satz: Allegro

Concerto a 4 in E-Moll für Flöte, 2 Violinen und Basso Continuo: 4. Satz: Allegro

Ensemble Fritz

Albert Louis Frédéric Baptiste

2:39

Информация о правообладателе: Housemaster Records
Релиз Johann Gottlieb Janitsch (1708 - 1763)
Johann Gottlieb Janitsch (1708 - 1763)2023 · Сингл · Ensemble Fritz
Релиз Albert Louis Frédéric Baptiste
Albert Louis Frédéric Baptiste2022 · Сингл · Ensemble Fritz

Ensemble Fritz
Ensemble Fritz

