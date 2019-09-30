О нас

Daniel Diaz

Daniel Diaz

Альбом  ·  2019

Acoustic Sophistication

#Фолк, народная
Daniel Diaz

Артист

Daniel Diaz

Релиз Acoustic Sophistication

#

Название

Альбом

1

Трек Ice Sculpture

Ice Sculpture

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

1:45

2

Трек Sooner

Sooner

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

1:58

3

Трек For Clarification

For Clarification

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:37

4

Трек To the Moonlight

To the Moonlight

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:37

5

Трек Archetype

Archetype

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:37

6

Трек Commons

Commons

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:12

7

Трек Ice Rain

Ice Rain

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:09

8

Трек Virgin Fields

Virgin Fields

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

1:43

9

Трек Deep Vibes

Deep Vibes

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

4:02

10

Трек Prairie Light

Prairie Light

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:15

11

Трек Nocturnal Affair

Nocturnal Affair

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:19

12

Трек Crystal Light

Crystal Light

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:45

13

Трек Trapped in Dreams

Trapped in Dreams

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:34

14

Трек Poisoned Waters

Poisoned Waters

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:36

15

Трек Spring Is Approaching

Spring Is Approaching

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:31

16

Трек Emotional Alternative

Emotional Alternative

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:14

17

Трек Mojacar

Mojacar

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

4:03

18

Трек Endless Midnight

Endless Midnight

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

4:11

19

Трек Pure and Simple

Pure and Simple

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:29

20

Трек Dry Leaves in the Wind

Dry Leaves in the Wind

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:33

21

Трек Plum Blossoms

Plum Blossoms

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:38

22

Трек Vaudeville Waltz

Vaudeville Waltz

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

3:02

23

Трек Placid Mind

Placid Mind

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

2:45

24

Трек Editor's Delight

Editor's Delight

Daniel Diaz

Acoustic Sophistication

4:19

Информация о правообладателе: Sonoton Music
