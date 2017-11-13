О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mladen Franko

Mladen Franko

,

Sammy Burdson

,

Sammy Burdson Band

и 

ещё 1

Альбом  ·  2017

Vintage Electronica

#Электроника
Mladen Franko

Артист

Mladen Franko

Релиз Vintage Electronica

#

Название

Альбом

1

Трек Contemporary Sounds, Pt. 1

Contemporary Sounds, Pt. 1

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:21

2

Трек Contemporary Sounds, Pt. 2

Contemporary Sounds, Pt. 2

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:18

3

Трек Lava

Lava

Mladen Franko

Vintage Electronica

2:43

4

Трек Space Beauty, Pt. 2

Space Beauty, Pt. 2

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:28

5

Трек Impulses

Impulses

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:50

6

Трек Gas Bubbles

Gas Bubbles

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:17

7

Трек Experiment, Pt. 1

Experiment, Pt. 1

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:00

8

Трек Dying Flora

Dying Flora

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:59

9

Трек Insecticide

Insecticide

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:26

10

Трек Icy Universe

Icy Universe

Sammy Burdson

Vintage Electronica

2:18

11

Трек Galactic Dance, Pt. 1

Galactic Dance, Pt. 1

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:08

12

Трек Threatening Signals

Threatening Signals

Mladen Franko

Vintage Electronica

2:12

13

Трек The Menace

The Menace

Mladen Franko

Vintage Electronica

2:08

14

Трек Evolution

Evolution

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:00

15

Трек Cancerisation

Cancerisation

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:08

16

Трек Reactions

Reactions

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:32

17

Трек Reactor

Reactor

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:30

18

Трек Neutron Death

Neutron Death

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:45

19

Трек Danger for All of Us

Danger for All of Us

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:45

20

Трек Mutation

Mutation

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:21

21

Трек Chromosomes

Chromosomes

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:46

22

Трек Irregular Impulses

Irregular Impulses

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:45

23

Трек Plasma

Plasma

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:15

24

Трек Intact Nature

Intact Nature

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:12

25

Трек Oppression

Oppression

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:44

26

Трек Incinerator

Incinerator

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:44

27

Трек Smog

Smog

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:12

28

Трек Nervous Irritation

Nervous Irritation

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:59

29

Трек Nuclear Accident

Nuclear Accident

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:29

30

Трек Pollution

Pollution

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:36

31

Трек Threat of Death

Threat of Death

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:27

32

Трек Deadly Danger

Deadly Danger

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:13

33

Трек Sea Pollution

Sea Pollution

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:22

34

Трек Research, Pt. 1

Research, Pt. 1

Sammy Burdson

Vintage Electronica

2:15

35

Трек Space Vision

Space Vision

Sammy Burdson

Vintage Electronica

2:03

36

Трек Space Tug

Space Tug

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:56

37

Трек Atomic Waste

Atomic Waste

Walt Rockman

Vintage Electronica

2:01

38

Трек Odd Spot

Odd Spot

Sammy Burdson

Vintage Electronica

1:14

39

Трек Stir up in Nucleus

Stir up in Nucleus

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:03

40

Трек Molecular Motion

Molecular Motion

Walt Rockman

Vintage Electronica

1:07

Информация о правообладателе: Sonoton Music
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Quirky Retro
Quirky Retro2024 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Vintage Pearls: Upbeat Retro
Vintage Pearls: Upbeat Retro2021 · Альбом · Rene Gernaud Harmonica Band
Релиз Vintage Pearls: Easy Listening
Vintage Pearls: Easy Listening2020 · Альбом · The Gerhard Narholz Orchestra
Релиз Key Events
Key Events2020 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Various Orchestral Moods
Various Orchestral Moods2020 · Сингл · Layos Taligas
Релиз Descriptive Orchestral Works
Descriptive Orchestral Works2020 · Сингл · Viktor Lazlo
Релиз Slow Down, Relax and Enjoy
Slow Down, Relax and Enjoy2020 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Inspired Piano
Inspired Piano2020 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Bright & Happy (Ad Ready!)
Bright & Happy (Ad Ready!)2018 · Альбом · MercuryHead
Релиз Classic Easy Listening, Vol. 3 (1950S-1970S)
Classic Easy Listening, Vol. 3 (1950S-1970S)2018 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Vintage Electronica
Vintage Electronica2017 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Classic Easy Listening: 1950S -1970S
Classic Easy Listening: 1950S -1970S2016 · Альбом · Mladen Franko
Релиз Emotive Piano
Emotive Piano2016 · Сингл · Jimmy Kaleth
Релиз Cartoonworx
Cartoonworx2015 · Альбом · Mladen Franko

Похожие артисты

Mladen Franko
Артист

Mladen Franko

Sonoton Film Orchestra
Артист

Sonoton Film Orchestra

Norman Candler- Magic Strings
Артист

Norman Candler- Magic Strings

Orchester Anthony Ventura
Артист

Orchester Anthony Ventura

Ocarina
Артист

Ocarina

Виталий Кись
Артист

Виталий Кись

Jesse Cook
Артист

Jesse Cook

Anthony Ventura
Артист

Anthony Ventura

Govi
Артист

Govi

Original Quintet Victory
Артист

Original Quintet Victory

Сергей Филатов
Артист

Сергей Филатов

Giorgio seropian
Артист

Giorgio seropian

The Coverbeats
Артист

The Coverbeats